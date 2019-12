Majitelé chat a chalup by se měli mít na pozoru. Počet vykradených objektů rychle roste

Pokud bychom sledovali statistiky, mapující počet vykradených chat, zjistili bychom, že toto číslo po roce 2013 začalo klesat. To by mohlo být pozitivní, kdyby ale nepřišel rok 2019 a s ním i návrat této dřívější „módy“. Chatařů, kteří v uvedeném roce přijeli na víkend a místo odpočinku jednali s policií a pojišťovnou, bylo o plnou třetinu více než v nedávné minulosti. Není proto určitě zbytečné připomenout si některé hlavní zásady, které pomohou vaši chatu před nenechavci uchránit. Většina opomenutí se dá napravit i nyní.

Nic drahého

Jedním z nejdůležitějších pravidel, které chataře uchrání před větší ztrátou, kterou by mohli lupiči způsobit, je samozřejmě obezřetnost a vědomí, že co v chatě není, určitě nebude odcizeno. Jednoduše řečeno - pokud je to jen trochu možné, nenechávejte v chatách nic cenného. Je logické, že na zimu nebudeme odvážet například ledničku, ale drobnější spotřebiče, případně ani televize, pokud se bez ní o dovolené neobejdeme, určitě v chatě přes zimu být nemusí. Stejně tak asi jen málokdo by v chatě ukrýval nějaké rodinné cennosti.

Důsledná kontrola

Pokud víme, že se na chatu delší dobu nepodíváme, je nezbytné před odjezdem celý objekt důkladně zkontrolovat. Asi není nutné radit, že bychom se měli přesvědčit, zda jsou správně zavřená okna, ale pokud je chata například podsklepená, snadno zapomeneme na ono malé okénko, které může v důsledku napáchat velkou škodu.

Uklidit pozemek

Mohlo by se zdát, že pořádek na zahradě chaty patrně zloděje neodradí. Ty přesvědčené, kteří jdou „najisto“ a jsou dobře připraveni a vybaveni určitě ne, ale ty náhodné, kteří procházejí osadou a hledají nejlépe dostupný objekt, může přilákat dostatek vhodných předmětů, s jejichž pomocí se mohou do chaty dostat - kovové tyče, větve, nespotřebovaný stavební materiál, tím vším lze snadno rozbít okno… Pokud nebude nic takového v dohledu, je vyšší pravděpodobnost, že se zloděj vypraví tam, kde bude mít širší výběr, a tím i snadnější vstup do chaty, v ideálním případě se svého záměru zkrátka vzdá.

Občasná kontrola

Rozhodně je dobré se na chatu i v zimě dojet několikrát podívat a pozemek i objekt zkontrolovat. Přitom je vhodné nechat za sebou nějakou změnu, i když třeba jen malou. Před Vánoci můžeme například na zápraží chaty umístit drobnou dekoraci, na dveře zavěsit adventní věnec, pokud leží sníh, prometeme chodníček od branky ke vchodu. Každého tak upozorníme na skutečnost, že nejde o chatu, o kterou se celou zimu nikdo nezajímá. Přespat v ní bez souhlasu majitele tak vždycky znamená větší riziko dopadení než v té, které si majitelé od října do dubna ani nevšimnou.

Dobré sousedské vztahy

Od věci také nejsou dobré sousedské vztahy v chatové osadě. Určitě je vhodné, aby majitelé sousedních chat byli v kontaktu, měli na sebe alespoň telefonní čísla. Potom, při troše důvěry, stačí, aby se navzájem informovali o stavu svých nemovitostí, případně se domluvili na obhlédnutí chaty. Pokud si mohou svěřit klíče od brány, není problém, aby třeba i soused provedl dříve popsané změny, upozorňující zloděje na horší dostupnost lupu.

Moderní technika

I do chatových osad už samozřejmě dorazila moderní technika, a proto ani zde nejsou výjimkou elektronická bezpečnostní zařízení, často připojená na internet s možností vzdáleného sledování. Ne všechna místa jsou ale možná takto monitorovat. V takových případech lze využít i jednodušších zařízení, která lupiče odradí například hlasitým zvukem.

Spolupráce s policií

V mnoha městech a obcích, kde se nacházejí chatové osady, s touto skutečností počítají také příslušníci Policie České republiky nebo městské policie, kteří se alespoň občas dojedou na takové místo podívat a vše zkontrolují. Je tedy dobré zjistit, jestli se taková služba týká i místa, kam jezdíte právě vy.

Obezřetnost je určitě na místě a zanedbat kontrolu své chaty se může vymstít. I když jsme chatu správně zazimovali již v listopadu, není zbytečné ji i nyní čas od času zkontrolovat. Vždyť jen za prvních osm měsíců roku 2019 bylo v republice vykradeno více než 1 134 chat, což je o 259 objektů více než v roce předchozím.