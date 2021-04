Návod jak si zařídit ekologickou domácnost

Ekologie v domácnosti

Než se dopracujeme k praktickým radám, řekněme si na úvod pár věcí o ekologii. Co pro vás vlastně ekologie znamená? Ekologický životní styl je postaven na snaze vyvinout co nejnižší zátěž na naši planetu, resp. životní prostředí, v každodenním životě.

Zahrnout sem samozřejmě můžeme úplně všechno od oblečení, kosmetiky, drogerie, ale i energií, nákupu potravin či třídění odpadků. Ekologii zkrátka jednoduše můžete aplikovat do každodenního života při zcela běžných činnostech jako je vaření, úklid či sprchování. Pokud hledáte správný klíč, odpověď je prostá. Vsaďte na minimalismus. A jak takový minimalismus v praxi vypadá?

V zásadě jde o velmi jednoduchou věc. Klíčem je kupovat jen to, co skutečně potřebujete a také využijete. Znamená to také neplýtvat energiemi, tedy neutrácet zbytečně vodu, nekupovat zboží zabalené v plastových obalech a také prát či čistit v přípravcích, které víme, že neublíží životnímu prostředí a živočichům, které v něm žijí.

Kde začít?

Voda

Než se dopracujeme k praktickým radám, řekněme si na úvod pár věcí o ekologii. Co pro vás vlastně ekologie znamená? Přestože jste ještě na začátku a určitě si kladete řadu otázek, vězte, že není nic jednoduššího. Začít můžete například vodou. Přestože na Slovensku disponujeme obrovskou zásobou podzemních vod, nic není věčné a nikde není napsáno, že se to o pár let nemůže změnit. Začít však můžete již dnes, dokonce právě teď. Vždyť nakonec, v mnoha zemích se právě pitná voda váží zlatem, tak proč jí zbytečně plýtvat.

Stačí tak málo. Stačí, když jí přestanete plýtvat při mytí nádobí, úklidu či sprchování. Jak na to?

Klasickou sprchovou hlavici nahraďte úspornou. Byli byste překvapeni, kolik díky tomuto na první pohled nevinnému kroku ušetříte. Změny by měly nastat i v samotném sprchování. Jeho délka by měla trvat maximálně 4 minuty.

Vodu byste měli v pauzách, mezitím jak si šamponujete vlasy, myjete si zuby, holíte se atd., zastavova

I vás doma trápí kapající baterie? Tak šup-šup ji vyměnit. To samé samozřejmě platí i o neustále tekoucí toaletě.

Pokud jste zvyklí nádobí mýt ručně a to i přesto, že máte doma myčku nádobí, tak na to rychle zapomeňte, Myčka je totiž mnohem více šetrnější. V případě, že myčku nemáte, pokuste se nádobí mýt v napuštěném dřezu a pod tekoucí vodou ho jen opláchněte.

Při mytí ještě chvilku zůstaneme. Myčku vždy zapínejte až tehdy, když je naplněna. Samozřejmě to samé platí i o pračce či sušičce.

Vodu dokážete ušetřit i v případě, že bydlíte v rodinném domě, zakupte si sběrné nádoby, do kterých si budete sbírat dešťovou vodu a využívat ji například na zalévání květin.

Energie

Kromě vody byste se měli zaměřit i na šetření energií. Samozřejmě je nám jasné, že ji ze života nemůžeme zcela odstranit, můžeme ji však alespoň trošku šetřit. Udělat tak můžete například takto:

Pořiďte si doma LED žárovky, které nejen, že jsou úsporné, navíc v sobě neobsahují ani rtuť či olovo

Při koupi spotřebičů se orientujte na ty, které mají energetickou třídu A +, A ++ nebo A +++

Chladničku a ani mrazničku nikdy neukládejte v blízkosti tepelných zdrojů

Na myčce zvolte ECO režim

Do rychlovarné konvice dejte vždy ohřát jen tolik vody, kolik spotřebujete

Jednorázové tužkové baterky vyměňte za ty, které můžete opět dobít

Snažte se nepřetápět prostory, není to totiž ani zdravé a už vůbec ne úsporné

Nakupujte méně věcí v obalech

Třídění odpadu by mělo být alfou omegou pro každou domácnost. Kromě klasického třídění byste se měli naučit i další věc. A sice nosit domů co nejméně odpadu. Známe to asi všichni, už po rutinním nákupu si domů vždy přineseme tuny plastových sáčků a obalů, které skončí rovnou v popelnici. Pojďme se spolu podívat na to, jak eliminovat a třídit odpad.

Na nákupy si s sebou vždy vezměte i vlastní plátěné sáčky, které můžete opakovaně využívat nejen na ovoce a zeleninu, ale například i pečivo

Snažte se nakupovat větší balení které vám vydrží déle. Ušetříte tak nejen další návštěvu obchodu, ale i materiál

Snažte se vždy nakupovat potraviny buď s žádným nebo jen minimálním obalem. V případě, že taková možnost není, vsaďte na ty papírové, případně skleněné obaly

Do svého repertoáru můžete také zařadit obchody, které nabízejí bezobalové produkty nebo ty ekologické.

Zároveň také můžete vsadit například na produkty, které produkují méně odpadu. Skvělým příkladem je například vysavač bez sáčků. Vsadit také můžete na látkové utěrky místo těch papírových

Náš tip: Začít žít ekologicky nebo také bio není vůbec náročné, abyste však necítili hned tak, že se nějakým způsobem omezujete, začít můžete klidně i postupně, krok po krůčku. Vsadit můžete například na kvalitní čisticí prostředky, které spotřebujete méně a tím ušetříte nejen vaši peněženku, ale i naši planetu. Ještě ideálnější volbou jsou přitom například značka Almawin, kterou si můžete zakoupit i v online drogerii myaustria.cz. Taká Almawin bio aviváž rozhodne stojí za skoušku.

Odpad

Třídění odpadu by mělo být alfou omegou pro každou domácnost. Právě díky separování totiž oddělíte opětovně použitelné materiály od ostatních odpadků a tím zredukujete množství odpadu. Pojďme se podívat na to, která barva kontejneru slouží na který tip odpadu.