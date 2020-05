Nepřipravujte se zbytečně o peníze. Nemovitost k prodeji zhodnotíte během několika hodin o desítky tisíc

Před rozhodnutím o drobných úpravách prodávané nemovitosti je dobré vžít se do myšlení kupujícího. Pokud bychom sami chtěli koupit například chatu na víkendy, co by nás oslovilo jako první a co naopak může zájemce odradit? V první řadě je to vždy příjemné prostředí, kterého jen těžko dosáhneme v místnostech, plných starého harampádí. Ale pozor – pro kupujícího se mohou jako ono harampádí jevit i vaše milované památky na výlet do Krkonoš se spolužáky ze základní školy.

Proto je prvním zlatým pravidlem velký a důkladný úklid. V domě nebo v bytě by nemělo zůstat pokud možno nic vysloveně osobního. Potenciální noví majitelé by měli mít možnost se od prvního momentu s nemovitostí sami identifikovat. Fotografiemi své rodiny na stěně návštěvníky utvrdíte v dojmu, že jsou spíše na návštěvě než ve svém budoucím domově. Ani závěsy s motivem oblíbených komiksových postaviček vašich dětí nejsou to pravé. Vybavení, které zůstane v prodávané nemovitosti, by mělo být co nejneutrálnější.

Nejprve si ukliďte

Jak bylo zmíněno – základem je velký úklid. Jestliže se jedná o nemovitost, získanou dědictvím, určitě nebude lehké rozloučit se s osobními věcmi, které připomínají například prarodiče. Je ale nutné se rozhodnout a kromě několika osobních památek, které je možné přestěhovat a uchovat jako rodinný poklad, běžné věci zkrátka odvézt. Některé je možné prodat do bazaru, na internetu nebo rozdat lidem, kteří o ně mají zájem.

V domě nebo bytě tak vznikne mnohem více místa, místnosti budou světlejší a zájemci o koupi dostanou šanci představit si, jak si jej zařídí sami podle svého. V každé místnosti je ale dobré nechat základní kus nábytku – v jídelně stůl se židlemi, v obývacím pokoji kanape nebo křeslo s konferenčním stolkem, v ložinici postel a třeba i menší skříňku. Mohutný nábytek, zakrývající celé stěny, může působit dojmem, že se prodávající snaží zakrýt vady, jako je třeba mokrá stěna. Proto by měly být místnosti vzdušné a stěny dobře viditelné. Na oknech mohou viset čisté záclony, které navodí útulnou atmosféru, a pokud je chceme lemovat závěsy, opět jsou vhodné neutrální barvy, ačkoliv jedna akcentní barva v místnosti rozhodně neuškodí.

Nábytek, který v nemovitosti zůstane, je potřeba důkladně vyčistit, na posteli musí být čisté povlečení, stůl v kuchyni nebo jídelně ozdobí květina a konferenční stůl třeba kniha. Stejně jako všem obytným místnostem je nutné věnovat velkou pozornost také čistotě koupelny. Zašlé spáry vyvolají dojem plísně, nečistá vana a toaleta také nevzbudí příjemný pocit. Vonná svíčka nebo automatický voňavý sprej atmosféru a pocit čistoty pak již jen umocní.

Když úklid nestačí

Může se stát, zvláště při prodeji starších nemovitostí, že jen jednoduchý úklid stačit nebude. V takových případech je vhodné se zamyslet také nad výmalbou místností. Čisté bílé stěny interiér prosvětlí, navodí pocit vzdušnějšího prostoru a opticky místnost zvětší, což jsou opět momenty, které na kupující mohou zapůsobit. Stejně tak je důležité dobré nasvícení prostoru.

Nezapomenout na okolí

S domem většinou prodávající prezentuje i okolní pozemek. Ani na ten není dobré zapomínat. Stejně jako v domě by mělo být i na zahradě uklizeno, posekaná tráva, zlikvidované přístřešky a přístavky, které se v okolí domu tak nějak automaticky objevily v průběhu posledních třiceti let, stejně jako ohrady pro slepice, rozpadající se psí boudy a další „nezbytné“ vybavení zahrady.

Budoucí majitelé si budou chtít vše uspořádat podle svého. Likvidace takových staveb nebude finančně náročná, ale taková víkendová brigáda prodejnosti celé nemovitosti jistě velmi pomůže.

Připraveno? Hurá do prodeje!

Máte uklizeno? Dům nebo byt je připraven? Potom je čas začít se samotným prodejem. Rozhodnutí je na vás – využít služeb realitní kanceláře nebo se pokusit o prodej vlastními silami? Ať tak či onak, možností je poměrně hodně, jen samotný internet nabízí nepřeberné množství míst, kde lze prodej prezentovat. Je dobré o takové nabídce hovořit i mezi známými nebo kolegy v práci. Mohou znát někoho, kdo právě po takové nemovitosti už dlouho beznadějně touží...

Inzerát, který zaujme

Pokud se rozhodnete podat inzerárt, jsou opět důležité i zdánlivé drobnosti. Základem dobrého inzerátu jsou kvalitní fotografie. Rozmazané tmavé snímky, na nichž je hlavním tématem světlo blesku odrážející se od okna nebo fotograf v zrcadle nejsou pro vaši nemovitost tou nejlepší reklamou. Vždy platí, že by na snímku měla být vidět co největší část místnosti – a to v dobrém světle. Je tedy potřeba fotografie pořizovat ve dne, ideálně v době, kdy je místnost nejpříjemněji nasvícena.

Nespěchejte – prodáváte dům, očekáváte zisk v řádu stovek tisíc nebo i několika milionů – vyplatí se vyhradit si na dokumentaci stavu nemovitosti více času a čekat na ideální světlo. Stejně jako jednotlivé místnosti je nutné dobře prezentovat dům z vnějšího pohledu. Snímky by měly být lichotivé, ale ne lživé.

Nemá smysl zastírat skutečný stav nemovitosti, zklamání zájemců z velkého rozdílu mezi fotografiemi v inzerátu a skutečným stavem mohou být důvodem k okamžité ztrátě zájmu. Tak jako fotografiím se věnujte i poctivému zpracování popisu nemovitosti. Měl by být přehledný, výstižný a také správně napsaný po gramatické stránce. Inzerát plný pravopisných chyb není pro mnohé kupující důvěryhodný.

Trpělivost je důležitá, vždy jde o výsledek

Nyní již nezbývá nic jiného než čekat na prvního zájemce, přičemž ale není možné zapomenout na průběžnou údržbu nemovitosti – větrání, odstranění případných pavučin, utírání prachu – tak, aby byla stále připravena i na nečekaně aktivního kupujícího.

Zdá se, že je s prodejem příliš mnoho práce? Jestliže nechcete nebo nemůžete takové přípravě věnovat svůj čas, je možné oslovit některou z firem, které se tomu věnují. Každopádně je jisté, že důkladná příprava nemovitosti se může jedině vyplatit buď vyšší cenou, kterou za dům nebo byt dostanete, nebo rychlostí prodeje. A to jsou výhody, které za to určitě stojí. Tak hodně štěstí!