Počet útulků roste, ale situace je zoufalá. Zvířata volají o pomoc

Vánoce s sebou přinášejí radost štěstí. Mnohokrát se již na spoustě míst objevila varování před neuváženými živými dárky, o které se několik týdnů po velké radosti už nikdo nechce nebo nemůže starat. A pak se plní útulky. Psí a kočičí útulky, které mají funkci - v tom lepším případě - dočasného zázemí pro nechtěná zvířata. Jak dlouhá je historie zvířecích útulků? Sto let? Padesát?

Není to "jenom" zvíře, pes má duši, potřebuje lásku

Ani sto, ani padesát let - první oficiální útulek pro zvířata byl podle dostupných pramenů založen až v roce 1986 v New Yorku. A komu vděčíme za tuto možnost pro tvory, kteří ztratili svůj domov? Jeho zakladateli se stali tehdejší manželé Gene Baur a Lorri Houston, kteří se celoživotně věnují právům zvířat, jejich důstojným podmínkám a ochraně. Vzorem přitom byly již dávná azylová zařízení pro uprchlíky, které lidé znali již přes dvě stě let. Podobná zařízení pro zvířata byla ale novinkou.

Po celém světě

Brzy po založení prvního zvířecího útulku se tato zařízení začala rozšiřovat nejen ve Spojených státech, ale po celém civilizovaném světě, kde lidé díky své dobré životní úrovni sledují také život svých zvířecích průvodců. V naší republice jsme si na první zvířecí útulek museli počkat až do roku 1993, kdy byl založen pražskou městskou policií v Tróji. Dnes jsou jich na našem území stovky, jen počet těch psích se blíží ke třem stovkám.

Největší problémy

Problémy, s nimiž se zvířecí útulky potýkají, jsou samozřejmě hlavně finanční. Mnohé zvláště soukromé útulky musejí spoléhat na dobročinné akce, podporu místních milovníků zvířat a obcí, které se ale k tomuto problému často staví spíše chladně. Přitom je povinností právě obcí se o opuštěná, respektive toulavá zvířata postarat.

Jak ale konstatují někteří provozovatelé zvláště kočičích útulků, dělají za obce většinu práce a v některých případech se navíc setkávají s nepochopením. Pomáhá stát, ale to nestačí, pomáhají lidé, ale stále není dostatek prostředků, systémové řešení se stále hledá. Přijde doba, kdy bude činnost útulků pro zvířata nikoliv výdělečná, ale alespoň realizovatelná bez vlastních velkých investic a problémů?

Zákonodárci a jejich návrhy

Velký rozruch mezi provozovatele zvířecích útulků vnesl v roce 2019 návrh poslankyně za ANO Moniky Červíčkové, která prosazovala schválení nezbytné spolupráce útulků s obcemi. Návrh ale neupřesňoval ani to, jak by taková spolupráce měla vypadat.

Pro mnohé útulky, zvláště v obcích, které na jejich provozu neměly zájem, se taková norma mohla stát likvidační. Pro navrhovaný zákaz provozování útuků bez spolupráce s obcí ale zvedlo ruku jen osm poslanců. Naštěstí.

Zvířat je moc

Dalším z velkých problémů většiny útulků je jejich kapacita a množství zvířat, které jejich péči potřebují. A práve v období po vánočních svátcích pravidelně tato zařízení praslají ve švech. Ještě je proto čas dobře zvážit, jestli bude dárek pod stromečkem opravdu láskou na mnoho let nebo jen plyšovým potěšením na pár dnů. Rozmyslete si dobře, jestli skutečně bude mít zvíře zázemí, lásku a váš čs, které potřebuje.