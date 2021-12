Proč si koupit saunu do bytu? Důvodů je hned několik

Co člověk, to naprosto jiný názor. Spousta lidí se shoduje na tom, že horká a vlhká pára linoucí se z kamen na dřevo poskytuje ze saunování nejautentičtější zážitek. Velice rozšířená jsou však i elektrická topidla, neboť jsou praktičtější. Záleží jen na vás, jaká sauna do bytu je pro vás příhodnější. Každému vyhovuje něco jiného.

Přínos saunování

Podle mnohých výzkumů je saunování prospěšné pro srdce, plíce i mozek. Zmírňuje stres, snižuje krevní tlak a ulevuje od bolesti. Stejně tak uvolňuje svaly, zvyšuje duševní pohodu a představuje ideální způsob, jak zlepšit regeneraci po sportovní aktivitě. Finské sauny do bytu jsou v posledních letech nedílnou součástí mnoha obydlí.

Suchá sauna vysušuje pokožku, a proto saunování preferují i lidé s lupénkou. Nicméně na druhé straně se nedoporučuje osobám s atopickou dermatitidou, u nichž může nastat zhoršení namísto zlepšení. Saunování ulevuje od některých příznaků astmatu, protože se otevírají dýchací cesty, uvolňují se hleny a snižuje se stres.

Kde koupit saunu do bytu?

