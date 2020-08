STILL spustil eshop – nechybí v něm ani žádaná použitá manipulační technika

STILL je v zákaznických službách ve srovnání s konkurencí rozhodně napřed. Co však firmě doposud chybělo, byl e-shop. Zákazníci se s koronavirem změnili a stále více preferují možnost online nákupů. A to i pokud jde o nákup manipulační techniky. Proto firma v rekordně krátkém čase připravila kvalitní řešení, jak zákazníkům, novým i stávajícím, nabídnout i tuto možnost nákupu manipulační techniky či online objednání služeb. STILL eshop je tak další službou pro zákazníky, pro které je online prostředí příjemnější a zrychluje jejich firemní procesy.

Použitá manipulační technika v e-shopu

STILL, pokud jde o starší a použitou techniku, nenechává nic na náhodě. Máte možnost si ji koupit přímo ve STILL. Jde o techniku, kterou vám firma prodá s přesným zhodnocením jejího stavu, jestliže je to zapotřebí, tak i kompletně zrepasovanou. Bazarovou techniku STILL dělí do skupin podle stáří, opotřebení i spolehlivosti provozu, a tak jako zákazník vždy víte, co za danou nabídnutou cenu dostanete. Použitá manipulační technika v e-shopu je rozdělena na vysokozdvižné vozíky s protizávažím, vozíky s nízkým zdvihem, vozíky s vysokým zdvihem, vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zařízením, vychystávací vozíky a tahače.

Díky e-shopu si vozíky i snadno pronajmete

STILL své elektrické, dieselové a plynové vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory, vozíky s výsuvným sloupem, nízkozdvižné vozíky, plošinové vozíky a tahače či pracovní plošiny rovněž pronajímá. Poptat pronájem kteréhokoliv z nich máte možnost rovněž prostřednictvím e-shopu. Snadno si nastudujete konfiguraci stroje a obratem pak získáte i cenu s časovými možnostmi pro pronájem. Eshop STILL tak zjednodušil i poptávku pronájmu manipulační techniky.

Služby ve STILL nejsou nadstandard a nyní si je objednáte v e-shopu

STILL necharakterizuje jenom nadstandardní kvalita manipulační techniky a její využitelnost v rámci komplexních intralogistických řešení firmy. Důvodem, proč si koupit vozík právě od značky STILL, jsou servisní služby a zákaznický servis, který nemá obdoby. Firma přichází neustále s inovacemi, které firmám pomáhají v podnikání, snižují jejich náklady a řeší každodenní problémy při provozu manipulační techniky.

Ve firmě vědí, jak zákazníci služby oceňují. To firmu vedlo k tomu, že do e-shopu přidala i možnost přímo si tyto služby objednat. Nezůstává jenom u možnosti zakoupit si náhradní díly, či si objednat údržbu manipulační techniky, technickou kontrolu, nebo poptat servisní poradenství. V e-shopu objednáte i dvě stále žádanější a naprosto unikátní služby STILL – desulfataci baterií, či mobilní myčku manipulační techniky.

Desulfatace olověných baterií

Přestože STILL dnes již prosazuje manipulační techniku s Li-Ion bateriemi, stále je v provozu velké množství především starší manipulační techniky s olověnými bateriemi. Ty jsou náchylné na tzv. sulfataci, která vede až k totální degradaci baterie a nutnosti její výměny. Avšak STILL přišel s řešením, jak i takto poškozené baterie vrátit opět do provozu. Majitelé vozíků díky tomu ušetří a nemusí kupovat baterii novou.

Mobilní myčka vysokozdvižných vozíků

Další unikátní službou, kterou lze objednat rovněž v e-shopu STILL, je mobilní myčka VZV. Pravidelné mytí vysokozdvižných vozíků je důležité pro jejich provozuschopnost. Avšak odpad z mytí je považován za ekologickou zátěž a musí být speciálně likvidován. Na to nejsou provozy, sklady a další firmy využívající manipulační techniku vybaveny. To vede k tomu, že jsou pokutovány různými úřady. STILL přišel se službou mytí manipulační techniky. I tuto službu si lze objednat v e-shopu. Mobilní myčka pak za vámi přijede kamkoliv po republice a postará se o mytí vašich vozíků. Ke svému provozu nic nepotřebuje. Je soběstačná, pokud jde o vodu, elektrickou energii a má integrovanou čističku odpadních vod.