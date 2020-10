Triky pro dokonalé knedlíky: Jak na nadýchané kynuté, vláčné karlovarské i křehké bramborové

Knedlíky jsou doménou každé hospodyňky a každá má na ně svůj recept. Rozhodně vám ho nechceme brát, ale jen poradit, co udělat, aby byly vaše knedlíky dokonalé a rodina si na nich při nedělním svátečním obědě opravdu pochutnala.

Kynuté houskové knedlíky

U těchto knedlíků, které jsou pro Česko typické, je důležité hlavně správně a důkladně vypracovat těsto. Na kynutí rozhodně nepospíchejte a dejte mu čas. Oboje je důležité proto, aby byly knedlíky nadýchané, lehké a snadno stravitelné.

Recept na babiččin kynutý knedlík

Suroviny:

200 g polohrubé mouky

150 g hrubé mouky

1 rohlík

1 vejce

špetka soli

Na kvásek:

1 ks droždí

cukr

teplá voda

Postup:

Smícháme v míse obě mouky a sůl, rozklepneme vajíčko a přidáme nakrájený rohlík. Mezitím si necháme na teple udělat kvásek.

Když nám droždí vyběhne, nalijeme kvásek do těsta a vypracujeme tak, aby se nelepilo, ale nebylo ani příliš tuhé.

Po vypracování trochu posypeme polohrubou moukou a necháme na teple vykynout cca 30 minut.

Po vykynutí těsto hodíme na pracovní desku nebo na vál a ještě rukama propracujeme. Potom ho rozdělíme na 2 části a vytvarujeme knedlíky, které necháme cca 10 minut odpočinout.

Připravíme si hrnec, ve kterém budeme knedlíky pařit. Pokud nemáte parní hrnec, tak využijte klasický pařáček a velký hrnec. Na pařáček dejte utěrku a knedlíky.

Přikryjeme pokličkou a necháme 20-25 minut pařit. Po vyndání knedlíky hned rozkrojíme nití. Když se ještě trochu lepí, nic se neděje. Prostě je na chvíli vrátíme do hrnce. Čerstvé knedlíky krájíme nití, ne nožem.

Karlovarské knedlíky

I když je u nás rozšířený především knedlík houskový, do tradiční staročeské kuchyně patří i ten karlovarský. Také se do něj přidává pečivo, které přidá knedlíku na lahodnosti, když se osmahne na oleji. Rozdíl oproti klasickým knedlíkům je v tom, že nekynou a přidává se do nich petrželka. Ta jim na řezu dodá nezaměnitelný vzhled. Aby byly krásně nadýchané, musíte do nich opravdu opatrně vmíchávat našlehané bílky.

Recept na staročeský karlovarský knedlík

Suroviny:

400 g staršího bílého pečiva (housky)

250 ml čerstvého mléka (3,5 % tuku)

150 g másla

4 vejce „M“

sůl

muškátový oříšek

listová petržel

Postup:

Pečivo nakrájené na kostičky osolte, přidejte nasekanou listovou petržel, muškátový oříšek, přelijte vlažným mlékem a rozpuštěným máslem a promíchejte. Přidejte žloutky a sníh z bílků a lehce zamíchejte. Takto připravené těsto vložte na 5 minut do lednice.

Těsto naneste na potravinovou fólii, zabalte, po stranách utáhněte a ještě zabalte do alobalu. Vložte do vroucí vody a vařte podle velikosti asi 20 minut. V polovině vaření knedlíky otočte, aby se provařily. Podávejte nakrájené na plátky.

Bramborové knedlíky

Bramborové knedlíky jsou skvělou přílohou ke kachně nebo třeba výpečkům. Nejsou tak typické jako houskové, ale to neznamená, že by byly méně dobré. Mnozí je považují dokonce za lépe stravitelné. Navíc jsou snadné a po prvním ochutnání domácích na ty kupované už nikdy nesáhnete. Abyste dosáhli dokonalé kyprosti, použijte do nich dětskou krupičku. Nezapomeňte je ozvláštnit smaženou cibulkou, čímž je dostanete o level výš.

Recept na bramborové knedlíky s dětskou krupičkou

Suroviny:

1 kg vařených brambor ve slupce

0,5 kg dětské krupičky

1 vejce

sůl

Postup:

Brambory uvaříme, oloupeme, studené rozstrouháme, přidáme krupičku, vejce a sůl. Ve vroucí vodě vaříme 20 minut.

KAM DÁL: Očista střev jako prevence před rakovinou: Zapojte do jídelníčku citrusy a připravte si olejový klystýr