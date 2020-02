Tukem proti mastnotě. Mýdlo se skutečně vyrábí z tuků, klidně si to zkuste doma

Jsou věci, bez kerých se zkrátka neobejdeme. Mezi takové určitě patří zdánlivě obyčejné mýdlo. Máme ho doma všichni, ale zamysleli jsme se někdy nad tím, jaký by byl moderní svět bez mýdla? Pro ty z vás, kteří by si dokonce chtěli mýdlo vyrobit sami doma, máme malý návod.

Mýdlo má svůj prapůvod opravdu hluboko v historii. Jeho podstatou jsou „hydratované sodné nebo draselné soli vyšších karboxylových kyselin“, což ale většině z nás, kteří s chemií skončili na střední škole a od té doby důsledně zapomněli všechno kromě několika málo vzorečků, asi mnoho neřekne. Proces, při kterém mýdlo vzniká, se ale nazývá zmýdelňování a to už je trochu snesitelnější pojem. Co kdybychom si vyzkoušeli takovou výrobu i doma? Vytvoříte si mýdlo bez velké chemie, bez látek, které v něm mít nechcete, a můžete si jej ozdobit podle vlastní fantazie.

Babylonské mýdlo

Mýdlo, jak už bylo zmíněno, není pro lidskou společnost ničím novým. Archeologické nálezy potvrzují přítomnost látky, podobné svým složením mýdlu, již v babylonských nádobách. Doba jejího vzniku je přitom odhadována přibližně na 2800 let před naším letopočtem. Tehdy se s ním ale nemyli, využívali ho jako prostředek na podporu hojení ran. To staří Egypťané přibližně o 1 300 let později se již látkami, podobnými svým složeným mýdlu, opravdu myli. Skutečná výroba a využití mýdla téměř v takové podobě, jak jej známe dnes, se probudila k životu až dvě stě let po začátku načeho letopočtu a za její masivní rozvoj pak vděčíme hlavně Arabům. První průmyslový podnik na výrobu mýdla zalořil v New Yorku v roce 1806 William Colgate. I když od té doby prošlo toto průmyslové odvětví ještě dlouhým vývojem a mnoha změnami, základ byl položen a základní principy výroby mýdla se tak výrazně nemění.

Z čeho a jak se mýdlo vyrábí?

Pokusme se vyrobit si mýdlo, o jehož původu budete mít jasnou představu, sami doma. Není to velký problém, ale trocha zkušeností se třeba příště už jistě bude hodit. Musíme si dát hlavně pozor na poleptání louhem, který budeme při výrobě mýdla používat. Proto je potřeba obstarat si ochranné pomůcky - gumové rukavice a ochranné brýle (nebojte se ale, do prvního použití mýdla v něm louh už nebude). Dále si připravíme nerezové nádoby, mixér, teploměr a váhu, formu na mýdlo, nerezová míchadla a nůž. Ze surovin budeme potřebovat 300 gramů oleje (ideálně kokosového), 500 gramů oleje olivového, 200 gramů bambuckého másla nebo sezamového oleje a 380 ml destilované vody a 140 gramů hydroxidu sodného. Použít můžeme i jiné oleje, vždy je nutné dbát poměru 500:300:200 gramů, respsektive 5:3:2.

Postupujte opatrně

Hydroxid sodný je nyní nutné nasypat do destilované vody a za průběžného míchání zahřát na 90 °C (proto máme připravený teploměr). Pozor - výpary, které se tvoří, rozhodně nevdechujte! Následně dále mícháme roztok až do jeho zchladnutí na 30 °C. Mezitím v druhém hrnci rozpustíme pevné tuky a přilijeme k nim ty tekuté. Vše smícháme a necháme zchladnout.

Všechno do mixéru

Směs tuků a roztok hydroxidu sodného vlijeme do mixéru, dobře utěsníme a spustíme. Za chvíli již začneme pozorovat, že proces zmýdelňování začal. Mixér necháme běžet tak dlouho, dokud nebude směs dostatečně hustá.

Prostor pro fantazii

V tuto chvíli přichází ten správný čas, kdy přísná chemie dovolí kromě jejích zákonů využít také vlastní fantazii. Do připravené hmoty je možné vmíchat například bylinky, aromatický olej a další. Jen pozor na množství, nic se nesmí přehnat.

Konečná úprava a trpělivost

Máme hotovo, a tak přichází čas na to, abychom vlastnoručně vyrobené mýdlo nalili do větší formy (pokud jej budeme chtít později krájet) nebo do menších forem, z nichž se ho později pokusíme vyklopit. Důležité je, aby bylo mýdlo celý další den v teple a následně po vyklopení z formy přibližně jeden měsíc na dobře větraném místě, kde “uzraje” a postupně se zbaví veškerého louhu (hydroxidu sodného).

Radost z úspěchu

Mýdlo je hotové a nezbývá nám než vyzkoušet jeho vlastnosti nebo ho hezky zabalit a darovat přátelům pro radost.