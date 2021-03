Udělejte si kvašenou zeleninu, je zdravá a roční období nehraje roli. Každý týden můžete mít jinou

Přepadnou vás občas chutě a máte pocit, že by vaše tělo potřebovalo něco pikantního, kyselého? Kysané zelí zrovna po ruce není a to kupované kvašené vlastně ani není to pravé ořechové, protože je sterilované, a tím pádem postrádá především vitamín C. Pravou vitamínovou bombou obohacenou o další zdraví prospěšné látky je kvašená zelenina. Připravte si ji podle návodu.