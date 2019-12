Barevné květy cibulovin urychlíte v nádobách. Zkraťte si čekání na jaro a pozvěte ho k sobě domů

Také už se vám stýská po jaru a po barevných jarních květech? Není nic jednoduššího než si jaro přenést do domu o něco dříve. K tomuto období patří květy jarních cibulovin, které se dají urychlit doma a vytvořit si vlastní nádoby plné rozkvetlých květů mnoha druhů a barev. Poradíme vám, jak na to.

Rychlení jarních cibulovin není žádná magie. Tím, že rostliny předpěstujete v bytě, jen přivoláte brzký nástup jara a teplem cibulky rostlin probudíte. A které rostliny se hodí k rychlení? Jsou to krokusy, sněženky, rané a polorané tulipány, ale i hyacinty nebo modřence. Květy obsypané nádoby se pak krásně vyjímají na okně, balkóně či okenním parapetu.

Vysazování cibulek je levnější

Cibuloviny sice můžete koupit již narašené, ale jako správní kutilové si je můžete urychlit sami, a to z cibulek, které pořídíte za nesrovnatelně nižší ceny než rostliny v nádobách. K tomu potřebujete nějaký zahradnický substrát, nádobu a kvůli hezčímu vzhledu i mech.

Květy vyniknou smícháním barev

Pamatujte na to, že nejlépe vyniknou květy, když namícháte do jedné nádoby více barevných variant jednoho druhu a také zkombinujete více druhů cibulovin. Zvláštního efektu dosáhnete, když budete cibulky sázet ve vrstvách.

Označení jarní cibuloviny, se kterým se často setkáváme, je nepřesné. Do skupiny patří vedle pravých cibulovin i rostliny hlíznaté. Pravé cibule vznikly přeměnou listů nebo listových základů. Jsou tvořeny dužnatými, vrstevnatě loženými šupinami hustě uspořádanými na podpučí.

Připravte si větší nádobu a na dno dejte drenáž - štěrk, písek či keramzit. Na drenáž dejte asi 10 cm zeminy a rozložte cibulky tulipánů a hyacintů, aby ještě zbylo místo na zeminu o vrstvě asi 15 cm. Pak cibulky přikryjte asi 5 cm zeminy a můžete pokračovat s vysazováním dalších druhů, například hyacintů. Zasypte zase pěticentimetrovou vrstvou zeminy a vysázejte ty drobnější cibuloviny - krokusy, drobné narcisy a třeba sněženky. Zasypte zase 5 cm zeminy. Pěkně vypadá, když na zeminu dáte mech. Cibulky začnou postupně rašit a květy se tak budou střídat v nádobě. Zeminu zalijeme a udržujeme vlhkou a zpočátku nádobu umístíme do chladnější místnosti. Můžete je tam ponechat do nasazení pupenů.

Dejte cibulkám čas na zakořenění

Na péči nejsou rostliny náročné, živiny si berou z cibulek. Nehodí se je ale pak vysadit po odkvětu na záhonek, protože rostliny jsou rychlením vyčerpané a většinou už dalším rokem nevykvetou. To je daň za to, že jsme si udělali předčasné jaro.

Při rychlení cibulovin pamatujte na to, že jim musíte dát čas. Například krokusům trvá až 8 týdnů, než zakoření, hyacinty potřebují 8-10 týdnů, narcisy také 10 týdnů a nejdelší dobu zakořeňování mají tulipány, až 12 týdnů. Nejvhodnější je nádoby s vysázenými cibulkami nechat do zakořenění třeba v pařeništi nebo ve sklepě a pak je přendat do bytu.