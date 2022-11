Užitečné rady před rekonstrukcí, které vám usnadní život

Jaká povolení na rekonstrukci bytu budete potřebovat?

Rekonstrukce bytu může být velmi náročná. Vždy záleží na tom, jaké práce budete v bytě provádět. Zda půjde „jen“ o výměnu jádra, nebo přijde na řadu i bourání příček, výměna podlah, dveří nebo oken. Ve starších zástavbách noví majitelé často mění dispozici bytu. Z klasické tři plus jedničky udělají 3 + kk a celý byt je rázem prostornější. Pokud se rekonstrukce tzv. od podlahy nevyhne ani vám, pak byste neměli zapomenout na následující body.

Informujte sousedy

Je nanejvýš slušné informovat sousedy v domě o tom, že bude slyšet bouchání, řezání, že se po domě budou pohybovat řemeslníci a nejspíš bude ve společných prostorách i nějaký ten prach.

Souhlas družstva a SVJ

Jestliže se nevyhnete zásahu do společných částí domu (např. při výměně jádra), potřebujete souhlas SVJ. Musíte získat souhlas alespoň ¾ ostatních majitelů v domě. Máte-li družstevní byt, o všem rozhoduje družstvo, které se k vaší žádosti vyjádří na schůzi.

Povolení památkářů

Pokud bydlíte v památkové zóně, pak se neobejdete bez ohlášení rekonstrukce a povolení památkového ústavu.

Stavební povolení

Jestliže budete zasahovat do nosných konstrukcí stavby a změníte původní dispozici bytu, použijete neobvyklé materiály, které by se hmotností zásadně lišily od původních, nebo bude-li třeba posoudit vliv na životní prostředí, budete potřebovat stavební povolení. Pokud si nejste jisti, zda se vás to týká, zeptejte se přímo na stavebním úřadu.

Financování rekonstrukce: Půjčka a úvěr ze stavebního spoření

Neméně důležité je samotné financování rekonstrukce, která může být hodně nákladná. Lze ho vyřešit buď úvěrem ze stavebního spoření (máte-li ho), nebo prostřednictvím půjčky. Vždy si k finální částce raději připočítejte 20 % navíc. Většinou se totiž stavební práce a nákup vybavení do domácnosti o něco prodraží, tak ať nejste nepříjemně zaskočeni.

Dobré vztahy se sousedy a včasné objednání řemeslníků

Aby celá rekonstrukce proběhla v klidu a bez zbytečných potíží, dodržujte hodiny, ve kterých můžete rekonstrukci provádět. Nebuďte hluční před 8. hodinou ráno a nedodělávejte práce na bytě po 10. večerní. Malá pozornost pro sousedy určitě pomůže udržet vztahy v přátelské rovině. Připravte si také plán, jak budou práce probíhat. Věříte-li svému umu, můžete se do rekonstrukce pustit sami. V opačném případě je dobré, abyste si včas sehnali řemeslníky, které budete potřebovat. Řemeslníků je málo a není zrovna jednoduché natrefit na ty dobré. Čtěte recenze nebo si nechte někoho doporučit.