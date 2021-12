Vrchol MMA sezony: Rytmus a Végh ve Fight Night Challenge

Attila Végh slaví návrat

27. prosince se v Zoner BOBYHALL v Brně opět odehraje box show, která tu naposledy byla před třemi lety. 28. prosince roku 2018 se v ringu utkal Rytmus s Marpem a právě tyto celebrity ze showbyznysu přilákaly k MMA mnohem více fanoušků, kteří ani netušili, že existuje lev Karlos „Terminátor“ Vémola. Program Fight Night Challenge v podstatě opět snoubí hvězdy sportu a showbyznysu, čímž vzniká neskutečná show. Do ringu se vrací Rytmus, ale po dlouhé době i Attila Végh, který v listopadu porazil „neporazitelného“. Právě Karlos Vémola se sklonil před fighterem, který je pýchou Slovenska. Bojovému umění se věnuje od pěti let, kdy trénoval karate. Svoji profesionální kariéru vrcholového sportovce začal fantastickým titulem v Bellatore. Ten sice neobhájil, má za sebou i více proher, ale vítězství nad Vémolou v Oktagonu ho vystřelilo mezi špičku. Ve 44 zápasech dosáhl 33 výher. Na galavečeru 27. prosince se postaví proti 37letému Američanovi Emanuelovi Newtonovi. Oba dva si v minulosti dali fight už dvakrát. Jaká je bilance? 1-1. Takže to bude hodně zajímavé.

Rytmus opět v ringu, jeho soupeř je Boráros

V songu Jebe rapuje „Já som King of Pop“. Svým způsobem je Patrik „Rytmus“ Vrbovský i King of MMA. Před třemi lety jej v ringu sice porazil Marpo, ale Rytmus udělal tomuto sportu takovou reklamu, která přitáhla desetitisíce nových fandů, že by mu organizátoři MMA utkání měli líbat ruce. Bylo ale vidět, že nejúspěšnější československý raper to nedělá jen na efekt. Neskutečně dřel, a i když nakonec nezvítězil, i jeho ne příliš velcí fanoušci smekli před jeho pílí. Jak dopadne letos? Atraktivní duel Rytmus – Boráros to prozradí. Vítěz první série Oktagon Výzvy Gábor Boráros bude mít co dělat, protože Rytmusovi dávají sázkaři větší šance - je vyšší, těžší a pravděpodobně i techničtější. Organizátoři celé akce, společnost Evency a Spartakus Fight Gym, slibují, že touto podívanou to neskončí. Galavečerů bude víc, svou účast přislíbila celá řada raperů jako třeba Separ, Majk Spirit, do akce půjde i majitel sítě barber shopů a ostatně i barber Rytmuse Laky Royal. V nové roli uvaděče uvidíme Karlose Vémolu, který kvůli zranění zatím do ringu nenastoupí v pozici pověstného Terminátora.