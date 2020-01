Zima v ovocné zahradě: Je čas na řez jádrovin. Na škůdce si pořiďte dravého roztoče

Ani v době vegetačního klidu zahradníci nezahálejí. Co musíte stihnout? Kromě řezu jádrovin bojujeme proti kadeřavosti broskvoní. Do boje se škůdci můžeme také v tuto dobu nasadit dravé roztoče.

Zima je v plném proudu, přesto se vyplatí věnovat se zahradě. Můžete třeba vypustit do zahrady dravé roztoče

I když je zima v plném proudu, pozornost bychom měli věnovat ovocné části zahrady a můžeme postupně začít s řezem jádrovin.

Pozor na silný řez

Řez je možné provádět i při teplotách mírně pod bodem mrazu, nesmí být ovšem méně než -5 °C, za vyšších mrazů s řezem raději počkáme. Je také mít na paměti několik důležitých zásad. Jejich porušení se může ošklivě nevyplatit.

Pamatujeme na to, že mírný řez podporuje růst plodonosného obrostu, silný řez podporuje růst dřeva. Výhony rostoucí kolmo vzhůru rostou do dřeva, výhony odklánějící se až k vodorovné poloze rostou do plodonosného obrostu.

Proveďte další postřiky proti kadeřavosti

V tomto zimním období nikdy neprovádíme řez peckovin, ten si necháme ze zdravotních důvodů porostů až na období dubna. U starších stromů je dobré lehce odstranit z kmene starou kůru, za kterou přezimují škůdci. Z peckovin také můžete odstranit mumifikované moniliové plody včetně drobných suchých větví.

Typhlodromus pyri jsou významní biologičtí regulátoři populací různých škodlivých fytofágních roztočů. Tento roztoč patří mezi nejvýznamnější dravé roztoče a dokázal se přizpůsobit používání některých insekticidů. Používá se v biologických bojích proti sviluškám a vlnovníkům ve vinicích.

U broskvoní můžeme v bezmrazých dnech již od listopadu ošetřovat proti kadeřavosti broskvoně a několik postřiků měďnatými přípravky je dobré provést i během zimního období. Průběžně tím tak tlumíme původce kadeřavost.

Pořiďte si dravého roztoče

V boji se škůdci nám také může pomoci dravý roztoč Typhlodromus pyri. Živí se mnoha druhy škodlivých roztočů, jako jsou svilušky, vlnovníci a hálčivci, ale i larvami třásněnek a jiného drobného hmyzu na révě vinné nebo ovocných stromech.

Pokud se na rostlině žádní škůdci nevyskytují, živí se roztoč pylem rostlin, případně vydrží dlouhodobě hladovět. Tento užitečný roztoč přezimuje v sadech a vinicích, takže zavedení tohoto druhu ochrany je jednorázové a dlouhodobé. Dravý roztoč Typhlodromus pyri se dodává na plstnatých páscích v zimním období od prosince do února. Plstnatý pás připevníme na kmínek či větev.

Nastražte pasti proti myším

Během zimy se do zahradních chat, stodol a kůlen stěhují myši, které mohou napáchat nemalé škody. Nelákají je pouze různá semena, ale dokáží se pustit i do oblečení pro práci na zahradě. Včas proto nastražíme granule proti myším, otrávené zrní či různé druhy pastí. Osvědčují se i některé druhy zvukových plašičů.