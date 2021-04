Lidé v důchodovém věku se stále častěji snaží najít práci. Co jim může pomoci?

Tématem zaměstnávání lidí v postproduktivním věku se zabýval v rozboru aktuálního stavu pracovního trhu portál Porofesia.cz. Analýza nabídek ukázala, že nejstarší uchazeči o práci mají zájem o místa v dopravě, logistice, technických profesích, administrativě a v retailu. Navíc vyšlo najevo, že počet lidí ve věku nad 62 let, hledajících zaměstnání, postupně stoupá.

Spoření na důchod

Důvodů, proč lidé po dosažení věku, kdy mohou za určitých podmínek již odpočívat a čerpat důchod od státu, chtějí i nadále pracovat, může být několik. Tím zásadním je v první řadě ekonomická situace, která může způsobit, že vstupem do důchodu lidem čerpání státní podpory nestačí. „Ti, kteří v těchto letech vstupují do odpočinkového věku, nemají mnohdy našetřené žádné peníze navíc, anebo jich mají jen nepoměrně málo. A to i přesto, že se finanční vzdělávání posledních 10 možná již 20 let výrazně orientuje na spoření na důchod. Všechny finanční domy aktivně propagují různé spořicí programy, snaží se lidem vysvětlovat, že samotný důchod od státu jim na život bez práce stačit nebude,“ osvětluje situaci Jan Barák, finanční poradce.

Nešetřit na důchod tak v dnešní době ještě mnohem více znamená - nebudete mít z čeho žít, pokud se vám nepodaří vyhrát jackpot, potkat finančně zajištěného partnera anebo vydržet dlouho zdrávi a najít opravdu dobrý job. „Někteří lidé slyší, a ti, co měli z čeho šetřit, mají finance navíc. Často si alespoň koupili nemovitosti a mají střechu nad hlavou,“ vysvětluje Jan Barák a dodává: „Jenomže velké procento lidí ve svém produktivním věku buďto investuje do svých dětí, pomáhá jim v období, kdy má pocit, že si to může dovolit. Anebo zaměstnancům výplata stačí na pokrytí nákladů a nic neušetří. Takových lidí je stále více, a to vůbec nemluvím o drobných podnikatelích, kteří v posledních letech před důchodem fungovali v mírném zisku. Na účtech nemají nic a nevlastní ani žádnou nemovitost. Upřímně, tito lidé musí i v důchodovém věku pracovat, jinak spadnou během krátké doby do chudoby.“

Obavy zaměstnavatelů

Zaměstnávání lidí nad 55 let je v oboru lidských zdrojů citlivé téma. Se stárnutím naší populace však bude nutné, aby se nálada ve společnosti v tomto směru změnila. Předsudky, že výkonný může být pouze mladý kolektiv, už jsou naštěstí pasé. Řada zaměstnavatelů má ale z přijetí starších pracovníků stále obavy. Například proto, že jsou tyto osoby méně přizpůsobivé, neefektivní, neovládají moderní technologie a jsou častěji nemocné. „Pro potenciální zaměstnavatele mají starší uchazeči také jisté přednosti - mohou nabídnout dlouholeté zkušenosti, jsou zodpovědnější a trpělivější, mají nadhled. Firmy v nich získají loajální pracovníky, kteří mívají nižší nároky. Práce je pro ně způsobem seberealizace a mají i více času, protože je již nevytěžuje starost o rodinu,“ vidí téma z jiného pohledu Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz

Velkou překážkou pro budoucí nebo již stávající důchodce, jsou v cestě za novou prací špatně strukturované životopisy. Novák k tomu dodává: „Uvádějí v nich například veškeré pracovní zkušenosti, které nasbírali, bez ohledu na požadavky související s vypsanou pozicí. Kurzy a jiné vzdělávací aktivity, které uchazeč absolvoval před desítkami let, jsou pro potenciálního zaměstnavatele také většinou irelevantní.“

Snaha o jistý úvazek

A neméně významným problémem může být i požadavek starších lidí na práci na plný úvazek. „O smluvní vztah na dohodu projevila zájem 4 % uchazečů, stejný podíl byl i u zkráceného úvazku. Pevnou pracovní dobu na plný úvazek si přálo celých 62 % zájemců o práci,“ vypíchnul data z analýzy společnosti Profesia.cz Michal Novák. A to může být velký problém pro současnou situaci na trhu práce, kdy volných míst kvůli covidové krizi ubývá a mají o ně zájem lidé, kteří doposud pracovali v jiných oborech, vykonávali svobodná zaměstnání nebo podnikali na živnostenský list. Pozice typu dělník, skladník, technické profese, operátor výroby, kontrolor kvality nebo administrativní pracovník jsou místa, kam se totiž snadno zapracují i lidé mimo obor, a na starší uchazeče tak zbývá volných pozic stále méně.



