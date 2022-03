74 let ležely v Indii v krabici od doutníků fotky zapomenutého českého architekta

Fascinující a nikdy nezveřejněné informace o jeho životě přináší kniha Martiny Hrabové Galaxie Le Corbusier. Její součástí je i autorčin dobrodružný deník o pátrání po Sammerově osudu. To ji zavedlo až do ášramu Šrí Aurobinda v indickém Pondicherry, kde v krabici od doutníků objevila soukromé fotografie Sammera i Le Corbusierových spolupracovníků z počátku třicátých let 20. století. Bez povšimnutí tam ležely 74 roků.

Rekonstrukce unikátní sociální sítě

Zapomenutá sbírka fotografií odhaluje unikátní pohled do společenství, které vzniklo v ateliéru jednoho z největších architektů 20. století – Le Corbusiera. Galaxie Le Corbusier zve čtenáře do zákulisí dějin moderní architektury.

„Kniha přináší intimní portrét u nás málo známého architekta a představuje ho v mezinárodním kontextu. Zároveň odkrývá hodnotu přátelství a osobních vazeb, které přetrvaly i v časech velkých krizí světových dějin,“ popisuje autorka Martina Hrabová, která uvádí čtenáře do světa významných postav moderní architektury. Fotografie identifikuje pomocí archivních pramenů z různých míst světa a rekonstruuje tak unikátní sociální síť. Pro toto společenství používá název "galaxie Le Corbusier".

Průlom udělala v Indii

Hrabová při pátrání zpočátku nemohla najít žádné fotografie ze 30. let 20. století. Průlom udělala až po návštěvě Indie, kde František Sammer dohlížel na stavbu dormitáře pro duchovní komunitu ášramu Šrí Aurobinda.

„Když se František Sammer v roce 1942 rozhodl opustit chráněný svět duchovního společenství a vstoupil do britské armády, nechal v indickém Pondicherry nejen svoje osobní věci, oblečení, ale i všechny fotografie. Tehdy ho zřejmě nenapadlo, že se tam už nevrátí,“ popisuje Hrabová, která po otevření krabice na doutníky nalezla stovky Sammerových fotek z celého světa z let 1931 až 1939.

Příběh, který nezazněl

Zajímavostí knihy jsou v českém kontextu i informace o samotném Le Corbusierovi, který radikálním dílem i výtvarným citem výrazně ovlivnil vývoj moderní architektury.

„O Le Corbusierovi se u nás doposud psalo jen z převzatých zdrojů, které jsou tu navíc stále těžko dostupné. V momentě, kdy jsem objevila úplně neznámé archivní prameny, bylo mi jasné, že je to příležitost říci příběh, který ještě nezazněl,“ doplňuje autorka.

