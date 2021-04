Kate Winsletová v nové roli pije, kouří a mluví sprostě. Kriminální drama vás nepustí z gauče

Filmoví recenzenti se předhánějí v pozitivech, kterými by projekt Brada Ingelsbyho popsali. Například Veronika Koloušková již toto psychologické drama postavené na kriminální zápletce viděla a v pravidelném filmovém okénku rádia Expres FM neskývala nadšení: „Nedokázala jsem se od toho odtrhnout. Zcela vás to pohltí a vy jen sledujete jednotlivé postavy, jak se chovají v dané situaci. Šokují vás zvraty v příběhu, očekáváte kroky policie, v nichž jste jako divák o krok napřed. A pozorujete neuvěřitelné herectví Kate Winsletové, kterou jsme v takovém typu role asi neměli doteď možnost vidět.“

Vražda na malém městě

Příběh má nastavenou jasnou linkou - vyšetřovatelka Mare Sheehanová z malého města v Pensylvánii vyšetřuje vraždu na malém městě v Pensylvánii. Její soukromý život se jí mezitím rozpadá pod rukama. Sedm dílů popisuje nejen samotné vyšetřování případu, ale ukazuje i podivně temnou stránku místní komunity a odhaluje až na dřeň, jak se tragické následky z minulosti mohou promítat do dění přítomného.

S hlasem ďábla v hlavě

Kate Winsletová hraje detektivku Mare, v roli kouří, hodně pije a snaží se zvládat svou práci, životní situaci i dospívající dceru Siobhan. „Zcela jsem se do té role ponořila, přijala ji za svou a došla až do momentu, kdy jsem sama sebe přesvědčila, že by to nikdo nemohl zahrát tak, jak jsem si to já pro sebe rozhodla,“ prozradila mnoha filmovými cenami ověnčená Britka a dodala: „A na konci natáčecího dne jsem pak sama cítila, že jsem se s Mare zcela ztotožnila. Herectví je totiž z velké části o tom, že jste dostatečně stateční zahrát svůj part a přitom se zbavit hlasu ďábla někde vzadu v hlavě, který vám říká, že by to zahrál líp než vy.“

In this week’s cover story Kate Winslet, one of the preeminent movie stars and most reliable performers of her generation, breaks down her roadmap to success in the arts, the unexpected gifts of #MareOfEasttown, how she makes a character her own, and more. https://t.co/cpfaMm6Zb3 pic.twitter.com/LxeCPwYfLG — Backstage (@Backstage) April 14, 2021

Tento herecký přístup, o němž se Kate Winsletová rozpovídala v obsáhlém rozhovoru pro Backstage magazine, jsme včera popsali v jednom z textů a má i svůj odborný název - Stanislavského metoda. Kate Winsletová je vyhledávanou herečkou i proto, že její přístup k profesi je založen na dokonalé práci se scénářem a velmi zodpovědném přístupu na cestě ztotožnění se s danou osobností, kterou má zahrát. „Když začnete snít jako postava, kterou máte sehrát, víte, že to děláte dobře a jste zcela pohlceni.“

Hvězda filmu Titanic se na minisérii Mare z Easttownu podílí i jako producentka, a právě tato pozice ji dostala po 25 letech na konkurz. „Bylo neuvěřitelné sledovat výkony na záznamech. Mladé umělce, jejich hlad po roli. To jsou věci, které obdivuji a vyhledávám. Herce, kteří si za tím jdou, zapojí do role srdce i duši.“ A to také herečka, které leží filmový svět u nohou, sama umí jako jen málokterá ze světově proslulých hvězd. I proto dostává od režirésů a producentů hodně obtížné role. To, že by Kate Winsletová selhala, je totiž téměř vyloučené.

