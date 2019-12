Láska nebeská, Pelíšky, Sám doma: Bez jakých filmů se o Vánocích neobejdeme

Tři oříšky pro Popelku

Začněme hezky doma. V únoru letošního roku zemřel režisér Václav Vorlíček. Se zprávou o jeho smrti přispěchala nejen takřka všechna tuzemská média, o smutné události informovali také v zahraničí. Přestože Václav Vorlíček natočil hned několik výborných filmů – např. Dívka na koštěti, Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách – (a také několik nevydařených, třeba Saxánu a Lexikon kouzel), na prvním místě byla připomínána pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Film přitom z Vorlíčkovy filmografie tak trochu vybočuje. K tomuto režisérovi totiž patří žánr takzvané crazy komedie a variace zaběhnutých filmových žánrů – tedy především filmy, na nichž Vorlíček spolupracoval se scenáristou Milošem Macourkem. Co naplat, jak skvělá "bondovka" Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, tak sci-fi komediální snímek "Pane, vy jste vdova" nemohou co do oblíbenosti konkurovat Popelce, bez níž si mnozí z nás neumí Vánoce ani představit.

Pelíšky

Nostalgií prodchnutou tvorbou režiséra Jana Hřebejka už jsou možná někteří čeští diváci přesyceni, jeho Pelíšky jsou však vánoční klasikou a nezdá se, že by se na tom mělo něco změnit. Letos odvysílá tento slavný film Česká televize, na Štědrý den pět minut po desáté – podobně jako každý rok. Námět Petra Šabacha, scénář Petra Jarchovského, výborně zvolená hudba – Václavem Neckářem počínaje, kapelou Blue Effect konče – a velmi solidní herecké výkony, to je dostatečný důvod k tomu, proč si Štědrý večer o zhruba dvě hodiny prodloužit.

Sám doma

Výborný americký film z roku 1990 sledují o Vánocích diváci jak ve světě, tak u nás. Macaulay Culkin ve své životní roli (od té doby se s ním pojí především skandály), nesmrtelné hlášky (Harry, jdu do baráku) a vynikající hudba Johna Williamse. A pokud by chtěl někdo z tohoto oblíbeného filmu trochu vystřízlivět, má možnost – v roce 1997, respektive 2002 natočili v Americe třetí a čtvrté pokračování tohoto snímku. Už bez Macaulaye, zato však s notnou dávkou trapnosti a neumětelství. A mimochodem, věděli jste, že slavnému představiteli Kevina už táhne na čtyřicítku?

Láska nebeská

Režisér a scenárista Richard Curtis má na svém kontě filmy jako Notting Hill, Deník Bridget Jonesové či Čtyři svatby a jeden pohřeb. Důvod, proč je na csfd co do oblíbenosti dodnes na dvaadvacáté příčce mezi scenáristy a na dvaadevadesáté mezi režiséry, je však s největší pravděpodobností jeho film z roku 2003 nazvaný Láska nebeská. Přestože je mezi vánočními snímky tak trochu nováčkem, zhlédnout jej mají diváci možnost každoročně. A nejen u nás.

Bílé Vánoce

Skutečnost, že je Láska nebeská mezi vánočními filmy nováčkem, vynikne o to víc, podíváme-li se na oblíbené snímky v zahraničí. Na předních příčkách většiny žebříčků totiž najdeme Bílé Vánoce, které jsou bez jednoho roku o padesát let starší než majstrštyk Richarda Curtise. Film Michaela Curtize, v němž zazní stejnojmenná (v angličtině White Christmas) píseň od Binga Crosbyho. Tu známe i my. Kdo by si tak chtěl letos Vánoce trochu zpestřit, nechť zapátrá v kinematografické minulosti.

Život je krásný

Ještě o něco hlouběji tam najde film, který je ve Spojených státech podle většiny tamních žebříčků vůbec nejoblíbenější. Život je krásný natočil Frank Carpa v roce 1946. Trochu depresivnější, než jsme u vánočních filmů zvyklí, přesto sváteční klasika.