Nejchlípnější básník historie Bukowski. Otec ho fyzicky týral a ženy pokládal za hloupá zvířata

Hrubián s citlivou duší. Charles Bukowski se naučil za svého života nasazovat masku tvrdého chlapa, ve kterém se však skrývala unikátní duše umělce. Básník, kterého máme spojeného hlavně s nevybíravými texty, které jsou plné násilí, alkoholu a sexu, však vycházel ze svých dětských traumat a dlouholetého neúšpěchu se usadit mezi respektovanými literáty USA.

Německý původ

Jedno z ústředních témat, které Bukowskiho ovlivnilo na celý život, byl jeho německý původ. Narodil se v německém Andernachu pod jménem Heinrich Karl. Jeho otec byl Američan s německými předky a jeho matka Němka, která se v důsledku ekonomické krize rozhodla přestěhovat z Evropy do amerického Los Angeles.

Sám Bukowski se ke svému dětství vracel jako k období, kdy zažil minimum radosti. Velké problémy si v USA jako malý kluk zažíval právě kvůli svému německému původu. Měl divný přízvuk, jméno, a tak se stal oblíbeným terčem nevybíravých vtipů od svých spolužáků.

Navíc musel pravidelně snášet fyzické násilí od svého otce. Proto se už v šestnácti letech rozhodl zvolit poněkud netradiční cestu životem. Ve velkém začal pít alkohol a po neúspěšných pokusech o studia žurnalistiky se rozhodl procestovat USA. Pracoval jako pošťák, skladník a život byla jedna velká mizérie.

Vztah k ženám

U Bukowskiho je poněkud složité rozlišit, co je pravda a co lež. Na literárním poli často pracoval s provokací a jeho tvrdý, těžký osud zoufalého alkoholika často vycházel z image, kterou chtěl jako rozervaný básník podporovat. Brutální a nevybíravý styl psaní se odrážel i do jeho světonázoru.

Nebál se prohlásit, že ženy jsou jenom v podstatě jenom hloupými zvířaty, což sám ve svém životě popírá právě posedlostí ve vztahu ke svým partnerkám. Ty většinou velmi rychle propadly do jeho alkoholické jámy.

Až seznámení s Lindou Lee Beighleovou, kterou si po osmi letech vztahu vzal za ženu, mu změnila životní styl a hlavně otevřela cestu k literární kariéře. Styl, který se tehdy omezoval pouze na psací stroj, vážnou hudbu, alkohol, dostihy, se dlouho bránil konzumnímu životu v USA. Od druhé poloviny sedmdesátých let se to však rozhodl změnit.

Leukémie

Jeden z nejchlípnějších, ale zároveň nejrozporuplnějších básníků historie literatury dokonale kombinoval nechuť života s citlivou láskou k němu. Kontrast v jeho díle je inspirativní a zároveň nabízí i hodně špinavou naději, že i když se utápíte v tom nejhorším, vždy existuje cesta ven.

Bukowski zemřel ve svých 73 letech 9. března 1994 na leukémii. Jeho jmění po smrti dosahovalo výše jednoho milionu dolarů, což na člověka, jenž žil většinu života v totální bídě, je slušný výkon.

