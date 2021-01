Nový Pán prstenů bude nejdražší seriál všech dob, Froda ani Aragorna v něm ale nenajdete

Režisérské duo J. D. Payne a Patrick McKay potvrdili pro deník Insider, že se seriálový příběh zaměří na události tzv. druhého věku, tedy tři tisíce let před osudy Froda Pytlíka a jeho společenstvem prstenu. Seriál se tedy nebude točit okolo zničení prstenu, ale naopak jeho vzniku. Některé Tolkienovy mystické postavy žijí tisíce let, proto se můžeme těšit na všem dobře známé elfy, záporáka Saurona a možná i čaroděje Gandalfa.

Tolkien jako nevyčerpatelný zdroj

Anglický spisovatel J. R. R. Tolkien vydal svou rozsáhlou ságu v první polovině 20. století, přičemž byl označen za zakladatele žánru fantasy. Dílo se vyznačuje svojí detailností, a především množstvím postav nadpřirozeného původu, které si spisovatel vymyslel. Tolkien dokonce vytvořil v rámci svého díla několik nových jazyků a detailní historický původ všech protagonistů, na který se zaměří nový seriál. Samý počátek příběhu s nevyzpytatelnými prsteny nebyl jako jediná část slavné trilogie ještě zfilmovaný.

Režisér Peter Jackson se do natáčení nezapojil

Původní filmy byly na počátku tisíciletí natočeny oscarovým režisérem Peterem Jacksonem, který se o deset let později rozhodl dotočit další tři filmy doplňující děj krátce před cestou za zničení prstenu. Všech šest snímků se stalo obrovským světovým hitem s obratem stovek milionů dolarů. Není divu, že práva na populární fantasy ságu koupil americký gigant Amazon v přepočtu za pět a půl miliardy korun. Internetová televize a prodejní server podepsal s novými režiséry smlouvu na minimálně pět sérií Pána prstenů, čímž má v plánu převálcovat současně nejpopulárnější streamovací platformy Netflix a HBO GO.

Pán prstenů

- fantasy příběh J. R. R. Tolkiena

- prodáno přes 150 milionů knižních výtisků

- natočeno celkem 6 filmů

- původní trilogie měla rozpočet 285 milionů dolarů a natáčela se současně po dobu 8 let na Novém Zélandu

- celkem 17 Oscarů

- práva na vznikající seriál má Amazon

Peter Jackson se nechal slyšet, že uvolnil svoji režisérskou pozici mladším režisérům, aby diváci měli možnost vidět svět J. R. R. Tolkiena také z jiného pohledu. Tvůrci nového Pána prstenů slibují předčení nejznámějšího fantasy seriálu Hra o trůny nejen sledovaností, ale také výpravou, do které investoval Amazon bezmála dvacet miliard korun. Doposud nejdražší seriály Hra o trůny a Koruna s rozpočty 13-15 milionu dolarů na epizodu nový Pán prstenů sesadil z pomyslného žebříčku nejnákladnějších snímků na druhé a třetí místo.

Kdy můžeme seriál očekávat?

Natáčení nákladného seriálu začalo už v roce 2017, ale stále nebylo zveřejněno datum první epizody. Původní datum vydání se odhadovalo na rok 2021, ale natáčení bylo údajně pozastaveno kvůli celosvětové pandemii, takže si na první sérii seriálu ještě počkáme.

Náročná je také postprodukce, protože skoro vše, co vidíme na finálním snímku, projde širokou škálou digitálních úprav. Seriálový štáb natáčel, stejně jako původní filmy, na Novém Zélandu, kde se příroda shoduje s Tolkienovým putovním příběhem. Nenechte se ale zmást, většina záběrů je točena ve studiu před zeleným plátnem.

Vzhledem k dlouhotrvající postprodukci štáb potvrdil, že s herci natáčejí dokonce už druhou sérii i přesto, že je první pro diváky stále nedostupná. Zároveň filmoví tvůrci potvrdili, že plánovali premiéru seriálu na prosinec roku 2021, ale kvůli odloženému natáčení se událost nejspíš o pár měsíců posune.

