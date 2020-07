Po stopách české filmové klasiky. Rozmarné léto se ve skutečnosti natáčelo také v pražské Hostivaři

Většina z nás bude trávit letošní netradiční dovolenou v České republice. Krásná země uprostřed Evropy má mnoho míst, která k tomu přímo vybízejí. Nejsou to však jen tuzemští turisté, jež vědí, že je v Česku krásně. Zdejší krajina se totiž silně promítla i do děje několika skvělých letních filmů. Pojďme se vydat po stopách české letní filmové klasiky.

Většina z nás bude trávit letošní netradiční dovolenou v České republice. Krásná země uprostřed Evropy má mnoho míst, která k tomu přímo vybízejí. Nejsou to však jen tuzemští turisté, jež vědí, že je v Česku krásně. Zdejší krajina se totiž silně promítla i do děje několika skvělých letních filmů. Pojďme se vydat po stopách české letní filmové klasiky.

Dovolená se neodehrává pouze v našich životech, ale také v ději filmových příběhů. Letní snímky už jednoduše a nesmazatelně patří do české a československé kinematografie. Buď slouží zábavě v letních kinech, či improvizovaných promítáních z projektorů, nebo mohou dokonce inspirovat k tomu, kam se podívat na dovolenou. Existuje totiž několik filmů, které fungují jako reklama na místní krajinu. O jakých je řeč?

Jak dostat tatínka do polepšovny

Legendární film Marie Poledňákové s nezapomenutelným Tomášem Holým v hlavní roli je ta pravá nostalgická procházka po krásných místech české krajiny. Pokračování úspěšné zimní komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku baví všechny generace mladých i starých přes čtyřicet let. Zábava, která jen tak neomrzí a koukat na ni můžete s odstupem opakovaně okouzluje také českou krajinou. Kde se oblíbená místa z filmu nacházejí?

Většina lokací filmu se nachází v České ráji. Slavná dědova chalupa leží konkrétně nedaleko Dobšic, obchod a požární zbrojnice zase ve Vesci u Sobotky. Hospodu najdete ve vesnici Krčkovice. U slavného Dračího zubu, kam tajně Tomáš Holý se svým filmovým tatínkem Františkem Němcem chodil, je to poněkud složitější. Sice opravdový najdeme na Hruboskalsku, ale ten, který se objevuje ve filmu, to není. Tato skála se jmenuje Skautská věž. Tradiční snímek, jenž ctí českou krajinu a zároveň je jako stvořený pro klidné letní pokoukání u televize nebo na počítači, tak může plnit funkci i netradičního průvodce. Stačí zadat zmíněné vesnice a místo do internetových map a hurá do toho.

Bobule

Byť se nejedná o takovou filmovou klasiku jako v předcházejícím příkladu, jistě z něj dovolená září podobně jako rozpálené slunce letních měsíců. Aktuálně dokonce filmová kina hrají třetí pokračování a příběh, kde vedle sebe v hlavních rolích vidíme Terezu Rambu, Kryštofa Hádka a Lukáše Langmajera, těží hlavně z krásných lokací, které určují sníku unikátní atmosféru. Do rozboru hloubky a úrovně příběhu asi není nutné zacházet. Všechny tři díly jsou totiž reklamou na moravské vinice přímo na filmovém plátně.

Pokud byste se chtěli vydat po stopách filmových lokací, určitě neuděláte chybu. Ve výsledku totiž zjistíte, že je to mnohem bohatší zážitek než koukání na samotný film. Nádherné filmové vinařství je totiž reálných kulisách Moravy ukryté pod jménem Vinařství u kapličky. To se nachází v krásné moravské vesnici Zaječí.

Této vesnici také dominuje nádherný kamenný kostel, který je vidět dokonce z dálnice D1 mezi Brnem a Břeclaví. Kostel sv. Jana Křtitele je pozdně gotická stavba, jejíž historie spadá až do roku 1508. Zajímavostí je, že se jedná o jeden ze skupiny opevněných kostelů jihomoravského kraje, což prozrazuje přítomnost střílen.

Rozmarné léto

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. V období po pandemii koronaviru má tato věta ještě jinou úroveň, než jsme si doposud představovali. Legendární citace Vladislava Vančury, kterou do filmového Rozmarného léta převedl režisér Jiří Menzel, zlidověla. Úžasný film v hlavní roli s Rudolfem Hrušínským patří ke klenotům české kinematografie. Napadlo vás, kde se vlastně děj celého snímku odehrává?

Například říční lázně byly postaveny na soutoku Lužnice a Bechyňského potoka. Většina scén se obecně natáčela kolem Veselí nad Lužnicí. Od říčních lázní si filmaři neodpustili pohled na kostel. Ten nese název kotel Povýšení svatého Kříže. Když jdou filmové postavy na večerní představení, nenacházejí se ve vesnici či malém městě, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale prochází pražskou Hostivaří. Stejně tak Arnoštkova maringotka se nachází na Kozinově náměstí v Hostivaři.

KAM DÁL: Největší zrůdy Hollywoodu. Vlivný producent, zakázaný režisér a mrtvý miliardář