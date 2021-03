Příběh, který budil mladé ze spaní. My děti ze stanice Zoo byl nejlepší antidrogovou kampaní

Internetová televize HBO oprášila kultovní film My děti ze stanice Zoo a vytvořila seriál, který bude pro mnohé hlavně předmětem porovnávání s původní verzí vycházející z podobně kultovní knihy. Ten kultovní patří mezi nejúspěšnější součást antidrogové kampaně.

Skutečný příběh

Znuděná a hlavně třináctiletá Christiane Felscherinowá žije v západním Berlíně na konci sedmdesátých let a neví, co by roupama dělala. Život podle ní nestojí za nic, a tak se nudí v nekonečném vězení jménem domov. Když se však otevře nová diskotéka, vypadá to, že by do šedivých dní mohlo přijít žádané rozptýlení.

Je jí však pouze třináct let, takže se rozhodne vydávat za starší, aby se mohla podívat, co se to vlastně v útrobách této kulturní instituce odehrává. Osudové je pro ni a kamarádku setkání s problémovou partou. Té se chce hned od začátku vyrovnat, a začne tedy brát drogy.

Rychlá závislost na heroinu jí opravdu život změní k nepoznání. Nuda to tedy rozhodně není, ale zábava také ne. K pravidelným dávkám heroinu jsou zapotřebí peníze, a tak se z ní stane teprve ve čtrnácti letech prostitutka. Hlavním teritoriem obchodu s tělem mladé dívky je železniční stanice Berlin Zoo. Důležitým faktorem celého příběhu je fakt, že vychází z reálné skutečnosti. Odstrašující příklad tak pro mnohé opravdu fungoval. Kniha a film se staly kultem. Jaké má ambice nová série?

Cool, ale bacha

Zdá se, že německý kultovní příběh nestárne ani v současnoti. HBO tak vsadilo na reinkarnaci původní berlínské zápletky, kdy se mladá hlavní hrdinka skrze zábavu s “partou” dostane až na nádraží k prostituci. Už z traileru je patrné, že zde bude silný význam hrát sugestivní ztvárnění drogové zkušenosti, ale také ukrutných abstinenčních příznaků.

Současný svět však už postrádá kontakt se světem na konci sedmdesátých let v Berlíně. Následující osmdesátá a v České republice hlavně devadesátá léta ještě zapadají pro mladé jako živý předobraz toho, co se mohli dočíst v kultovní knize či vidět ve filmové adaptaci. Zda se novému seriálu podaří vzbudit v současné mladé generaci pochopení a třeba dokonce odradí mládež od konzumace drog, lze předpokládat jen těžko. Dnešek je totiž diametrálně odlišný od světa, kde se hlavní hrdinové nové podoby knihy My děti ze stanice Zoo pohybují, fetují a hledají za každou cenu peníze na dávku heroinu.

KAM DÁL: Zázrakem přežil holocaust a po revoluci vedl český Playboy. Světově proslulý literát Arnošt Lustig neskrýval lásku k ženám