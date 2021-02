Rada Vacátko i Anděl na horách. Jaroslav Marvan byl přísný profesionál, ale také zrádce Buriana

Cesta Jaroslava Marvana k hereckému řemeslu vedla cestou klikatou. Pracoval jako pošťák, na tři roky byl převelen do Užhorodu na Podkarpatskou Rus, kde se začal věnovat ochotnickému divadlu a po návratu do Prahy se žižkovský rodák dostal k nesympatické práci výběrčího úvěrů. Tento způsob práce mu nevyhovoval a spíše než vidět lidi zoufalé chtěl vidět lidi veselé. A tak do jeho života vstoupil Vlasta Burian.

Zrada?

Zoufalý výběrčí dluhů Marvan díky svému příteli dostal šanci od Vlasty Buriana. Ve svých 24 letech dostal od největší zdejší herecké hvězdy 30 korun za představení. Od roku 1926 se stal jeho vrchním nahrávačem vtipů a fungoval jako profesionální herec. Šanci využil, ale jen těžko by se v kontextu následujícího politického vývoje v Československu dalo říct, že se mu odvděčil.

Vlasta Burian se dostal do nelichotivé situace, kdy ho chtěl režim dostat na svoji stranu, ale on vzdoroval a ustupoval, kam to jen šlo. Ve svém divadle dokonce schovával odbojovou vysílačku. Marvan se pravděpodobně bál s Burianem mít v těžkých časech něco společného, a tak v roce 1943 přestoupil do divadla Na Vinohradech.

Když byl Burian po válce osočen z kolaborace, tak svého bývalého chlebodárce nepodržel, nepodpořil a naopak potvrzoval, že byl vinen. To se později ukázalo jako nepravda. Marvanovi tato zrada nebyla nikdy zapomenuta.

Slavný Vacátko

Když si odmyslíme tuto epizodu s Vlastou Burianem, je nutné zmínit, že Jaroslav Marvan byl opravdu legendární postava československého divadla a filmu. Jaroslav Marvan je divákům nejvíce znám z rolí rady Vacátka v populárním seriálu Hříšní lidé města pražského. Zároveň ztvárnil také filmy Anděl na horách a Dovolená s Andělem, což byl původně námět, který chtěl natočit právě Vlasta Burian, ale bez socialistického zbarvení.

Poslední filmovou rolí byl purkrabí ve snímku Noc na Karlštejně. Herečtí kolegové však na něj nevzpomínali jenom v souvislosti s Burianem, ale také jako na profesionála, perfekcionistu a elegantního muže, který herecké řemeslo pěstoval a ctil.

