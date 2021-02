Slunce, seno a Troškův pokleslý humor. Lidová klasika patří k jeho lepší tvorbě

Píše se rok 2021 a v hlavním vysílacím čase na nejsledovanější televizi vidíme jednu z nejpopulárnějších, ale také nejnenáviděnějších českých komedií historie. Slunce, seno, jahody z dílny lidového baviče Zdeňka Trošky. Kdo však láteří nad oslavou buranství, pokleslým humorem a při přehlídce toho nejhoršího, co česká povaha může nabídnout, musí uznat, že série Slunce, seno patří k tomu lepšímu, co český režisér Zdeněk Troška vytvořil.

Lidový bavič

Režisér Troška je bezesporu osobnost, která si za svou bohatou kariéru zaslouží uznání. Omezovat se jen na nejpopulárnější díla, jako je právě Slunce, seno, Kameňák či Babovřesky by bylo nespravedlivé. Věnoval se totiž i režii opery v Národním divadle a tvorbě pohádek, které ctí tradici vyprávění, ale také legend, mýtů a atmosféry pohádek minulých.

Zároveň jsou jeho titulní a obrovsky úspěšné filmové série v naší kultuře tak nepřehlédnutelné, že i dnes si zaslouží pozornost jim věnovat pár kritických řádků. Vždyť samotný fakt, že i dnes je ochotna nejsledovanější televize připomenout sérii Slunce, seno v nejlukrativnějším vysílacím čase, mluví za vše. Co pro Čechy znamená dílo Zdeňka Trošky a proč je to král pokleslosti?

S citem pod úrovní

Legendární facka Heleny Růžičkové tak už tradičně pleskne v televizním prime timu a lid bude spokojen. Zdeněk Troška ve Slunce, seno, jahody dokonale vystihl život na jihočeské vesnici v osmdesátých letech. Ne že by šlo o hlubokou sondu do duše národa, ale dokázal trefit humor, vztahy, rodinné rozpoložení, sousedské drby a erotiku.

Nic z toho, co vidíte v příběhu několika postav, není mimo tehdejší realitu. Naopak, Troška v groteskní zkratce dokonale vystihl, co pravděpodobně rodák z jihočeských Hoštic sám odkoukal. S citem tak vypráví nadnesená dramátka, která zlidověla, a to je jejich největší problém.

Vybudoval tak komediální standard a jeho následující filmy jako Slunce, seno a pár facek, Slunce, seno, erotika či později Kameňák a Babovřesky v lidech potvrzují, že jejich nekulturnost, buranství a sprostota je něco skvělého a dokonce vtipného.

Troška se svěřil, jaký je obdivovatel knih Juliuse Zeyera, ale právě svým dílem cokoliv umělecky povznesého, co mělo kultivovat a vzdělávat národ, popřel a vybudoval perpetum mobile zábavy, která bude fungovat i v roce 2021.

Nutno dodat, že epická přehlídka žertů z malé vesnice je opravdu v jeho tvorbě ještě to lepší. Peklo totiž přišlo až mnohem později. Troška však dokázal prodat obsah, který lidé milují, a do kina si na něj vždy najdou cestu. Nehloubá jako umělec v malém kroužku obdivovatelů. On je autor pro davy a to také neumí každý, i když se o to i podle jeho návodu hned několik režisérů snaží. Odsuzovat Zdeňka Trošku by tak bylo krajně nespravedlivé… Být králem pokleslého humoru totiž není vůbec nic jednoduchého.

