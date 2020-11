Tátova volha jako sázka na jistotu. Filmy Jiřího Vejdělka umí hlavně vydělávat peníze

Drama a komedie v jednom. S tím se rozhodl režisér a scenárista Jiří Vejdělek znovu zaujmout v roce 2018 diváky kin a nutno dodat, že úspěšně. Stačí se podívat na číslo návštěvnosti, které atakovalo počet 400 tisíc platících diváků. Film s nákladem 22 milionů korun tak vydělal 43 milionů a to je pro snímky Jiřího Vejdělka tradiční finanční úspěch. Jaká je kvalita a úroveň jeho komerčních snímků, které jsou schopné oslovit obrovské množství diváků?

Herecké hvězdy

Česká televize tak odhalila předposlední snímek z dílny Jiřího Vejdělka. Vdova a její dcera se vydávají na spontánní cestu v nebožtíkově veteránu po stopách jeho milenek, aby odhalily, jestli má ještě syna, ke kterému se za svého života nepřiznal. Tatiana Dyková se v roli dcery upíná k nalezení bratra ve své nepříjemné životní situaci a matka v podání Elišky Balzerové je zase zvědavá, jak jeho milenky zestárly.

Premisa filmu nenaznačuje žádný hloubavý zázrak, ale ve volze se hlavně jede, aby si divák odpočinul, občas se zasmál a třeba se zkusil i dojmout, když má zrovna slabší den. Řemeslně se příběh nerozpadá na kousky a vše drží pohromadě. Místy se však nevyhne nudným pasážím a o úrovni vtipů lze také spekulovat. Účel byl však splněn. Známé herecké práce odvádějí svůj standard a film, který nikoho vyloženě nenaštve, si žije svým komerčně laděným životem i dva roky po premiéře v kinech. Kdo chce vidět něco víc a k tomu hledá podobnou zápletku, ať se podívá na film amerického režiséra Jima Jarmusche Zlomené květiny.

Mistr výdělků

Jiří Výdělek - tedy omlouvám se Vejdělek má cit pro zhodnocení tématu a scénáře ve velký komerční úspěch. Už jeho celovečerní debut zapadl do kategorie filmů, které v České republice prostě baví. Účastníci zájezdu povrchně vystihují něco, co o našem národu víme všichni, ale dílo má alespoň profesionální podobu. Relativně dobré herecké výkony, slušná kamera a i nějaký ten vtípek. Rozhodně nekoukáme na filmy úrovně mnohem nižší jako v případě Zdeňka Trošky.

Po filmu, který sleduje zájezd Čechů do Chorvatska, přišel společně se scénáristou Markem Epsteinem s něčím mnohem odvážnějším. Václav v hlavní roli s Ivanem Trojanem je pravděpodobně nejambicióznější projekt, který kdy Vejdělek udělal. Poněkud pomalejší Václav žije ve svých 40 letech na vesnici stále s maminkou a Vejdělek s Epsteinem se snaží rozehrát trochu složitější drama. I to se však překvapivě nepromítlo do čísla návštěv v kině.

Do kin na Václava tak v roce 2007 dorazilo 367 tisíc platících diváků, což znamenalo tržby v hodnotě přes 30 milionů korun. I tak se v jeho případě jedná o slabá čísla, protože až následující filmy ukázaly, jak umí v tomto průmyslu vydělat opravdové peníze.

Ženy a muži v naději

Vsadil na klasická vztahová témata, ve kterých se představily vždy velmi známé filmové osobnosti, a nutno dodat, že scénáře nebyly úplným dnem, ale relativně inteligentním masovým produktem, jenž přesně plní očekávání, které od podobných filmů můžete mít.

Ať už jde o Ženy v pokušení, které do kin přilákaly až 1 250 tisíc platících diváků, a Muži v naději, kteří dosáhli skoro 900 tisíc návštěvníků. Sex, nevěra, krize středního věku, přechod, vzpomínky, smrt, nostalgie, odpuštění. Toho všeh'o a mnohem víc se u Vejdělka dočkáte. Teď je otázka, zda vám to stačí v této podobně. Vejdělek je tak mistr filmů, které se líbí širokému spektru diváků, což dokázal jak v Tátově volze nebo Poslední aristokratce.

Zdá se, že přišel na klíč, jaké filmy točit, a experimentů v podobě filmů jako Václav a Roaming se už od něj nedočkáme. Nebo ano?

