Umělé emoce a zoufalá nuda ohrané show. Československo v televizi ztratilo talent

/KOMENTÁŘ/ Když se na televizi Prima poprvé objevil koncept pořadu, který v různých regionálních formách přežívá po celém světě, byla to událost srovnatelná s první řadou Superstar. Scénář je vlastně pořád stejný. Na židlích sedí čtyři známé osobnosti, které by podle všeho měly mít talentu na rozdávání, a posuzují výkony lidí z ulice.

Národ tak v divadle nebo u televizních obrazovek čeká, zda se před nimi zrodí hvězda schovaná někde hluboko v šuplíku na malé vesnici, ideálně s tragickým či smutným příběhem, nebo se jen smějí nad tím, že někdo prostě nemá soudnost. To, co se zpočátku zdálo být zábavné a plné nápadů a opravdové zábavy, se však v tuto chvíli nachází ve stavu klinické smrti. Proč?

Jako z šablony

Na porotcovských místech sedí osvědčený skeptik a tvrďák Jaro Slávik, moderátor a herec Jakub Prachař, zpěvačka Marta Jandová a herečka Diana Mórová. Ten, kdo měl tu smůlu a viděl některý z dílů osmé řady této po celém světě velmi populární show ,musí být velmi zklamán. Zdá se, že národ ztratil talent a porota, která celým pořadem provádí a vlastně je to celé jenom o nich, nepřináší potřebnou zábavu.

Co je na věci nejsmutnější, je fakt, že šablony, které se režie pořadu snaží naplnit, likviduje právě to, co bylo původně na celé show nejlepší. Pocit autenticity, opravdového překvapení, dojetí, znechucení, naštvanosti. Emoce, které vycházely z poroty, protože si to opravdu mysleli, a ne proto, že to mají napsané ve scénáři.

Československo není USA ani Velká Británie. Přehlídka těch velkých, opravdu nečekaných příběhů a talentů je minimální. Proto se musí doslova vařit z vody. Propaganda pořadu se vám snaží naznačit, že průměrný zpěvák je vlastně dokonalý talent. Zpěv je však to poslední. Hlavní obstarají “herecké” postavy v čele s Jarem Slávikem. Tento postup je však tak čitelný, že se jedná spíše o parodii než přehlídku talentů.

Všichni tleskají

Lež a nuda v televizním vysílání není nic nového, ale neustále dokola recyklovaná pseudo zábava v podání pořadu Československo hledá talent je už spíše pro diváky utrpením. Není se tak čemu divit, že divácký ohlas na objevené “talenty” nemají širší dosah na zdejší populární scénu. V prvních řadách podobných pořadů se většina zpěváků, umělců či komediálních talentů účast v pořadu využilo jako start ucházející kariéry. To už se však v tomto případě nepovede. Nelevná show však bude na televizi Prima asi do konce světa a postava Jaro Slávika bude nadále opakovat svůj pokřivený obličej při pohledu na kouzelníka.

