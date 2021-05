Zrežírovaná sebevražda. Talent českého divadla šokoval všechny blízké

Pro širokou veřejnost to pravděpodobně není nijak zvlášť známé jméno. Divadelní režisér Petr Lébl patřil mezi nejtalentovanější umělce svého oboru. Jeho místem bylo divadlo Na Zábradlí. Držitel několika cen Alfréda Radoka se ve své tvorbě zamiloval převážně do Čechova. Poněkud temnější tematika ruského díla možná také ovlivnila krok, ke kterému se Petr Lébl rozhodnul.

Spíše však hrála roli jeho celková psychická dispozice. Hned z několik dokumentárních filmů je patrné, že Petr Lébl působí zasmušilým, melancholickým a často také odevzdaným dojmem. Génius, který uvnitř trpěl, nakonec našel řešení redikálním odchodem, který pojal jako divadelní hru.

Nečekaný konec?

Oběsil se v provazišti divadla Na Zábradlí a proslýchá se, že svou poslední divadelní hru režíroval tak, aby byl během představení objeven. Tento plán mu však nevyšel, protože ho dříve objevil jeden z techniků. S Petrem Léblem odešel jeden z největších géniů českého divadla. Jeho přecitlivělost dokonale zapadala do jeho úžasného vidění divadelní scény.

Přemíra křehkého a bolestivého humoru, odvážné přetvoření klasické látky a dokonalá scénografie, které si z velké části vytvářel on sám, vždy dokonale zastřešila hudba složená Filipem Topolem. Mužem, který sám bojoval s několik démony. Byť možná lehce bulvárně se člověk vrací k životu a dílu Petra Lébla přes jeho smrt, tou nejdůležitější motivací, proč tak učinit, je vzpomínka na to, co úžasného vykonal za svého krátkého života. Dobrovolně odešel ve 34 letech.

