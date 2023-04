Český herec Svatopluk Beneš unikl gestapu. Kvůli britskému agentovi balancoval na hraně smrti

Jednoho válečného dne ráno probudil Svatopluka Beneše zvuk zvonku. Jak se nacisté dozvěděli o jeho kontaktu s Angličanem, který měl na starosti kontakt s parašutisty vysazenými nedaleko Olomouce, není tak docela jasné, každopádně ale neváhali a za hercem se brzy vydali. Rozespalý herec šel otevřít, ale překvapení, které jej za dveřmi čekalo, by vzalo dech každému. Pánové od gestapa měli ale naštěstí jiný úkol, než herce odvést s sebou k výslechu. Jak to všechno bylo a jak to nakonec dopadlo?

Tajně utekl z gymnázia

Svatopluk Beneš nepocházel z nijak zámožných poměrů, přesto si pro něj ale jeho rodiče vysnili lepší život. Železničář a žena v domácnosti věřili, že jejich čtyři děti mají žít jako vzdělaní lidé. A tak i třetí z nich, Svatopluk, zamířil nejprve na gymnázium. Jenomže tam dlouho nevydržel. Už v patnácti letech byl tak neodolatelně přitahován k herectví, že se i přes otcovu nevůli vzdal gymnazijního studia a vydal se na konzervatoř. Osud dobře věděl, co dělá…

Krásný partner krásných hereček

Jakmile mladý herec ukončil studia, nabídky se jen hrnuly. Krásná tvář a milý projev přímo vlekly chlapce do rolí milovníků a zasněných mladíků, ale i komediálněji laděných postav, a to jak před kamerou, tak i na divadelním jevišti. Už od jeho devatenácti let jej mohli diváci vidět v Divadle na Vinohradech. Ve filmech byl partnerem takových krasavic, jako byly Lída Baarová, Adina Mandlová nebo třeba Nataša Gollová.

Setkání s agentem

Svatopluku Benešovi bylo pouhých jedenadvacet let, když do Československa vtrhl Hitler se svojí armádou. Herci, kteří byli mezi ostatními více vidět, se brzy stali terčem zájmu nacistů, ať již je plánovali zlikvidovat, nebo využít. Mladý herec měl tu „výhodu“, že v jeho případě volili druhou možnost. Stalo se to v období heydrichiády, kdy bylo nebezpečí ještě větší než před atentátem na nenáviděného říšského protektora. Právě v té době se Svatopluk Beneš na jednom ze zájezdů na Hanou náhodou setkal ve skupině svých přátel s cizím mužem, o němž se později dozvěděl, že šlo o britského agenta. Takové společné chvíle, i když zcela nevinné, mohly znamenat rozsudek smrti, pokud by se o tom dozvědělo gestapo. A nacisté se to bohužel skutečně dozvěděli. Proto také ta brzká ranní návštěva...

Návnada se z háčku vyvlékla

Nacisté se rozhodli využít Benešovu známou tvář a věrohodnost elegána, který – jak bylo známo – drží své slovo, takže mu jeho přátelé jistě věří. Herec dostal příkaz spojit se znovu se svými známými, u nichž britský agent přebýval, a „dodat“ jim jej. Jenomže to se samozřejmě tak zásadovému člověku příčilo natolik, že se pokusil z nebezpečné situace vyvléci.

Několik týdnů tedy odolával, oddaloval zdánlivě neodvratné. Až jednou se už musel s členem gestapa setkat, už nebylo vyhnutí. K jeho překvapení ale šlo o poslední kontakt, i když se ukázalo, že je Angličan stále na svobodě. Co se tehdy stalo a proč nacisté upustili od dalšího nátlaku, není jisté a Svatopluk Beneš rozhodně neměl chuť po tom pátrat. Mohlo ho ale hřát svědomí, že odolal a nikdo jeho vinou nepřišel o život.

Zdroj: wikipedia, csfd, Být hercem (S. Beneš)

