Christiano Ronaldo doma nesmí dělat dvě věci, které jsou pro nás naprosto běžné. Zakázala mu to partnerka

Ronaldo vyhrál nespočet titulů, pětkrát se radoval z triumfu v Lize mistrů, vydělává neskutečné peníze. Přesto není supermanem, jak prozradila jeho partnerka Georgina Rodriguezová v rozhovoru pro Sportweek. „Je skvělý táta, pozorný a milující. Obdivuji ho z mnoha důvodů. Ale nikdy ho nenechám měnit žárovky, to opravdu ne,“ směje se kráska, která předtím, než potkala hvězdného fotbalistu, prodávala v obchodě.

Vařit? Ne, to on nebude

Podle ní to ani není proto, že by byl Ronaldo úplně nešikovný. Ale stropy v jejich italském sídle jsou prý dvacet metrů vysoko. „Kdybyste byli Christiano Ronaldo, měnili byste snad žárovky? Určitě ne. Ať dělá to, v čem je nejlepší,“ tvrdí Španělka.

A doplňuje ještě jednu činnost, kterou Portugalec nikdy nevykonává. „Vařit nebude, proč také? Když přijde domů, chce mít jídlo na stole. Máme kuchaře, občas uvařím sama.“ Jinak se prý Georgina o vše postará. Tedy, jak se to vezme. Na úklid mají služebnictvo, na nákupy chodí jen výjimečně a tak dále. Takže ta starost je...no, nechme to být.

Styděla jsem se s ním cvičit

Rodriguezová jinak svého vyvoleného chválí, kudy chodí. „Hodně mě naučil, pomáhá mi a motivuje mě. Nakonec každý jsme odrazem toho, koho vidíme. A já vidím jeho. Vždycky jsem byla sportovně zaměřená, ale po jeho boku to získalo úplně jiný rozměr,“ rozpovídala se pro magazín Sportweek.

Georgina přiznává, že na začátku měla problém vedle Christiana cvičit. A na výběr neměla, když jsou totiž v jejich rezidenci na Madeiře, mají k dispozici jen jednu tělocvičnu. „Hodně jsem se styděla. Ale trvalo to jen chvíli, teď s ním cvičím ráda.”

