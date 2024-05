Do propastí a zpět: Život zpěváka Petra Muka skončil moc brzy. Jeho smrt je pro mnohé dodnes záhadou

Když republiku, a dokonce i zahraniční hudební kruhy obletěla 24. května v roce 2010 smutná zpráva, že se svět bude muset obejít bez vynikajícího zpěváka Petra Muka, jen málokdo tomu mohl uvěřit. Vždyť mu bylo pouhých pětačtyřicet let a o jeho problémech se sice v podstatě vědělo, nicméně žádné velké skandály se v bulváru rozhodně neprobíraly. A přesto měl hudebník v té době za sebou už tolik utrpení, že by se nevešlo ani do několika běžných životů.

Ovlivněn západní hudbou

Petr Muk byl podle výpovědí jeho přátel z mládí, kteří promluvili například v pořadu České televize Příběhy slavných, už v době studia na střední škole (tehdy to byla stavební průmyslovka) jiný než ostatní v jeho věku. Mohlo to být také tím, že jako student v Českých Budějovicích mohl poslouchat rakouské rádio a sledovat tamní televizní programy, samozřejmě hlavně ty hudební. Dobře tedy znal rozdíl mezi zdejší a zahraniční tvorbou. Navíc se dostal mezi podobně naladěné kamarády, a tak bylo blízko k založení první kapely, ale bohužel se také přibližoval první kolaps, který pramenil pravděpodobně z mnoha vnitřních problémů, které si tak složitá osobnost v sobě nesla.

Kibuc jeho naděje nesplnil

Jednou z velkých proměn v jeho životě bylo nalezení víry, když se přiklonil k judaismu. Snažil se do něj proniknout, a dokonce se rozhodl, že prožije půl roku v izraelském kibucu. Jak ale dosvědčil jeho přítel, muzikant Petr Kučera, nakonec zjistil, že takový pobyt pro něj nebude to pravé. Ostatně také tam přišla jedna z prvních atak dlouhodobé nemoci, která jej potom provázela po celý zbytek života. Šlo o maniodepresivní psychózu, vyvolanou do značné míry složitými pochody, jež se v jeho mysli odehrávaly. Přijmout judaismus na plno pro něj bylo na jednu stranu lákavé, na druhou stranu by ho ale v podstatě svými jednoznačnými a přísnými pravidly připravil o kariéru. Přesto se jeho písně od toho okamžiku zmiňovanému tématu často věnovaly.

Chtěl být v centru, ale svůj

Dalším velkým problémem pro něj byla vlastní hudební cesta, ze které nechtěl uhnout, ale na druhou stranu toužil být součástí showbyznysu. Dosáhnout takové kombinace, a přitom zůstat sám sebou bylo velmi složité, přesto se mu to podařilo a později vystupoval i v mnoha muzikálech, kde dostával velké role. Přišla další velká životní změna, které mnoho lidí nevěřilo. Petr Muk musel znovu přesvědčovat sebe i okolí, že i to je jeho možná cesta. I to zvládl, a to i přesto, že se u něj stále objevovaly propady a vzestupy nálad, podmíněné jeho chorobou, v té době již naštěstí léčenou.

Jak to bylo s drogami?

Další rána přišla v roce 2004, kdy usedl na lavici svědků v případu pašování drog. Tehdy připustil problémy s alkoholem, ale jakékoliv užívání dalších omamných látek popřel. Veřejným prostorem proběhly spekulace o tom, zda lhal, nebo mluvil pravdu, nakonec se ale nic dál neřešilo. Přesto o část publika tehdy přišel, nicméně stále bylo dost těch, kteří mohli zaplnit hlediště.

Nečekaná smrt velkého hudebníka

Už jen vzhledem ke zmiňované kauze vyvolala v roce 2010 jeho smrt velkou vlnu diskusí, zda šlo o záměrné předávkování drogami, či se stalo něco jiného. Hudebníkovi bylo pětačtyřicet let a o přirozené smrti tehdy nikdo vlastně ani neuvažoval. Navíc se v jeho krvi našel skutečně smrtící koktejl alkoholu a léků, podle dalších zpráv však šlo o medikamenty, které užíval na svoje psychické problémy. O tom, že jistě nebylo správné kombinovat je s alkoholem, není třeba uvažovat.

Na Petra Muka jsme nezapomněli

Oficiální zpráva nakonec hovořila o tragické nehodě a udušení, což je v takovém případě pravděpodobné. Hudební svět ale jeho odchodem přišel o neobyčejnou postavu plnou rozporů, vzletů a pádů, ale i o hlas, který nelze nahradit. Proto také na jeho písně, ať již je nahrál se skupinami Oceán či Shalom, nebo ve své sólové éře, dodnes nezapomínáme a rádi si je poslechneme.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Moderátor Ondřej Sokol si prošel tvrdou šikanou. Dodnes se musí vyrovnávat s problémy, které ostatní neřeší.