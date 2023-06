Dvojí život okouzlujícího Josefa Abrháma: Jednu ženu miloval, s jinou žil. Jako jeho seriálový doktor Blažej

V našem „mediálním rybníčku“ bylo a je jen málo takových osobností, jakou byl vynikající herec Josef Abrhám. K jeho osobnosti ale neodmyslitelně patřilo také dlouholeté partnerství s krásnou a jemnou Libuškou Šafránkovou, pohádkovou Popelkou i kouzelnou čarodějnicí Halíbelou. Sám herec se pak do podvědomí diváků zapsal mnoha úžasnými rolemi, na které budeme vždy vzpomínat. Někteří nejvíce milují knihkupce Vránu z filmu Vrchní, prchni, jiní učitele matematiky ze snímku Marečku, podejte mi pero, jiní v něm budou už navždy vidět krásného dragouna nebo neodolatelného knížete Megalrogova z Konce starých časů. Jedna role byla, alespoň ve své době, na vrcholu celého výčtu těch nejznámějších: doktor Arnošt Blažej z Nemocnice na kraji města okouzlil snad každou ženu, a to i přes jeho zálety, kterými trápil svoji ženu v podání Hany Maciuchové.

Josef Abrhám jako Arnošt Blažej

Podle toho, jak vypadal pozdější život Josefa Abrháma po boku milované Libušky, bychom mohli soudit, že jeho seriálová role doktora Blažeje nemohla být vzdálenější jeho soukromí. Opak byl ale pravdou a faktem je, že i sám herec si prošel obdobím, z něhož mohl při natáčení Nemocnice na kraji města čerpat inspiraci. Celý seriál se tehdy lidem dostal pod kůži jak svým zpracováním, tak i geniálně postavenými dialogy z pera Jaroslava Dietla. Navíc se v době jeho premiéry na televizních obrazovkách podobné počiny neobjevovaly denně, a tak se města i vesnice v době vysílání dalšího dílu prakticky vylidňovaly. Diváci seděli u obrazovek a doslova hltali nové příběhy a dějové linky svých hrdinů, včetně mladého ortopeda Arnošta Blažeje. Málokdo přitom tušil, jak podobné osudy jej spojovaly s hercem, jemuž režisér Jaroslav Dudek tuto výraznou roli svěřil.

Blažejovy zálety

V seriálu se nadějný, své profesi naprosto oddaný a hlavně ženatý Arnošt Blažej zamiloval do sotva viditelné, tiché sestry Iny Galuškové (málokdo tuší, že Ina bylo jen zkrácené celé jméno Jiřina). S ní prožil nejen románek, ale také skutečnou lásku, z níž se narodil syn. Blažejova manželka o jeho románku dlouho nevěděla, i když jako mnoho žen měla svoje podezření. Blažejovo manželství se nakonec rozpadlo a doktor odešel za svojí láskou. Co má tento příběh společného se životními osudy Josefa Abrháma?

Osudová setkání a zkoušky

V době, kdy se z Brna do Prahy vydala za svými hereckými úspěchy do Činoherního klubu mladá, nadějná herečka Libuška Šafránková, byl o třináct let starší a zkušenější Josef Abrhám už známým a ženami obletovaným hercem. Není tedy divu, že nežil sám – tvořil tehdy pár se zpěvačkou Naďou Urbánkovou. Jenomže lásce člověk neporučí, a tak mezi budoucími partnery brzy přeskočila jiskra a jejich láska dostala zelenou. Jenomže to nebylo tak jednoduché, Libuška musela prokázat velkou dávku trpělivosti a Naďa Urbánková byla postavena před velkou a těžkou životní zkoušku.

Dvojí život Josefa Abrháma

Josef Abrhám, stejně jako i mnoho dalších mužů (a žen), zpočátku patrně netušil, jak celou situaci řešit. Libušku jistě miloval, své partnerce Nadě nechtěl ublížit. A tak došlo k tomu, co se o několik let později odehrávalo také na televizní obrazovce. Stejně jako Arnošt Blažej vedl i Josef Abrhám dvojí život, a to dokonce po několik měsíců. Kdo ví, kdy by se rozhodl Nadě všechno říct, kdyby se tehdy nenašla povídavá kadeřnice, která překvapené zpěvačce konečně řekla pravdu. Jak už to bývá, o jeho nevěře věděli lidé okolo, jen jeho partnerce se všichni báli říct pravdu.

Konec lží

Následoval rozchod, ze kterého se Naďa Urbánková vzpamatovávala v Americe, kam odletěla téměř okamžitě. Dokonce si tam, patrně jako náplast na bolavé srdce, vzala za muže svého manažera. A Josef Abrhám a Libuška Šafránková? Po dvou letech stanuli před oltářem a jejich další život už byl takový, jaký si snad přáli. Navíc svoje soukromí dokázali vždy udržet mimo kamery a televizní zpravodajství. Konec jejich velké lásce udělala až Libuščina nečekaná smrt v červnu roku 2021, v jejích osmašedesáti letech. Tehdy již nemocný Josef Abrhám takovou ztrátu neunesl a svoji drahou ženu na onen svět následoval ani ne za rok.

