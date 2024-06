Hana Maciuchová mě hrozně zklamala, říká o setkání s herečkou její fanynka. Co ji tak ranilo?

Hana Maciuchová byla ještě poměrně mladá, ale již velmi úspěšná herečka. Milovala svého partnera Jiřího Adamíru a toužila po dětech. Jenomže jí do života zasáhla těžká operace, po které přišla pro většinu žen strašlivá zpráva: herečka se musela rozloučit s vidinou vlastních dětí. Podle jejích slov to tehdy byl tak zdrcující okamžik, že dokonce dostala horečky. S pomocí svého milovaného muže se ale dokázala po čase vzpamatovat i z tohoto šoku a pokračovala ve veleúspěšné herecké kariéře.

Učitelkou na konzervatoři

Díky své dokonalosti v profesi, v níž ji obdivoval celý národ, bylo logické, že bude svoje znalosti a dovednosti předávat mladší generaci. Jak se na jejich snahu a talent Hana Maciuchová dívala? Paní Miroslava Kolárová vzpomíná na setkání s hereckou legendou, které jí vzalo část obdivu k ženě, již milovala v jejích rolích. Proč?

Na filmy se dívala jen kvůli milované „Hance“

„Paní Hanu Maciuchovou jsem doslova hltala ve všech jejích rolích a musím se přiznat, že jsem v jednom období sledovala i nekonečný seriál Ulice jen proto, že tam právě ona hrála učitelku. Samozřejmě se sobě vlastním charismatem, které doslova sálalo z každého jejího pohybu,“ vychválila paní Miroslava herečku. Pak se ale trochu zarazila, když vzpomněla na přímé setkání se svým idolem.

Zklamání v několika minutách

„Jednou jsem se doslova náhodou připletla na besedu právě s Hanou Maciuchovou. Byla jsem tehdy na návštěvě u kamarádky v Čáslavi a herečka tam měla setkání s místními lidmi. Musím se přiznat, že to bylo na jednu stranu velmi zajímavé, ale na druhou stranu mi těch několik desítek minut vzalo hodně asi idealistických názorů na tuhle herečku. Zaujal mě, a dokonce mohu říct, že mě i zklamal její názor na mladou generaci,“ vzpomněla pro Čtidoma paní Miroslava na rozporuplné setkání.

O dětech nemluvila moc hezky

„Možná je to tím, že jsem rozená optimistka a mladým lidem přes to všechno, co se o nich říká, stále věřím. Slova Hany Maciuchové o studentech státní konzervatoře v Praze, kde asi deset let učila, mě ale docela zasáhla. Mluvila tehdy o dětech, které nejsou ochotny svému snu nic obětovat, o lidech, kteří nemají cíl a nechtějí volit tu složitější cestu. Jejich životní postoje stále srovnávala s přístupem mladých v minulosti. Já chápu, že je to asi normální, ale zkrátka mě to tehdy hodně zklamalo,“ konstatovala účastnice besedy, která čekala od herečky jiný přístup k budoucí umělecké generaci.

Myslela to vážně

„Já věřím, že většina z nás má v jistém věku pocit, že jsme byli lepší, uvědomělejší, cílevědomější, ale tehdy jsem si říkala, že na konzervatoři jsou vlastně ještě děti. Zkrátka mi to vůči nim přišlo líto, i když to možná bylo jen neobratné vyjádření. Později jsem ale podobné vyjádření paní Maciuchové slyšela i jinde, takže to asi myslela doopravdy,“ zamyslela se paní Miroslava. I přes tuto příhodu ale umění velké herečky s nezaměnitelným projevem miluje dodnes. „Musím se ale přiznat, že se trochu jinak dívám na její herectví a jinak na názory, ale to je asi přirozené,“ uzavřela milovnice starších filmů s tím, že na filmy s „Hankou“ se vždy ráda podívá.

