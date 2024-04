Herec Jan Révai skončil v kriminále. Vymstila se mu loupež na benzince, dopadli ho za pár minut

Dva roky se díval na svět skrz mříže. Herce a tanečníka Jana Révaie známe z televizních filmů, seriálů, ale také z divadla. On sám má ale za sebou mnohem víc, než může běžný divák dnes vidět. Za vykradenou benzinku, kterou v mládí přepadl, se později dostal na více než tři roky do vězení. Část si odseděl a dnes na tu dobu může naštěstí jen vzpomínat. Co se tehdy stalo? V dospívání má člověk zkrátka někdy hodně hloupé nápady.