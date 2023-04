Herec Pavel Kříž a jeho životní tragédie: Zemřela mu žena i dítě, média z něj udělala záletníka

Herce Pavla Kříže si mnozí z nás prvně všimli ve filmu Jak svět přichází o básníky, který měl být jen prvním dílem série nejprve ze studentského, později z lékařského prostředí. Jak se v průběhu času měnil život hlavního hrdiny Štěpána Šafránka, měnilo se i herectví jeho představitele Pavla Kříže. Není divu, vždyť mezi premiérou prvního a posledního dílu šestidílné série uteklo dlouhých čtyřiatřicet let. Taková doba se již herci vepíše do tváře. Jedno ale přece jen zůstalo. Dětsky zasněné oči, pro tohoto muže tak charakteristické. A to i přesto, že si během této dlouhé doby prožil nejen úspěchy, ale také mnohé životní kotrmelce a utrpení.

Herectví, nebo pomoc lidem?

Pavel Kříž se chtěl herectví věnovat již od dětství, zároveň měl ale také další sen – stejně jako jeho filmový hrdina Štěpán toužil stát se lékařem a pomáhat lidem. Osud jej nakonec ale zavál na hereckou dráhu, kde se proslavil již po svém prvním snímku o básnících v roce 1981. Jeho kariéra začala stoupat a mladý herec neměl o nabídky nouze. Na jednu stanu to byl pro něj splněný sen, na tu druhou však stále vzpomínal na svoje představy o skutečné medicíně.

Emigrace za oceán

Jen několik měsíců před listopadovou revolucí, se pro Pavla Kříže všechno změnilo, když se rozhodl odletět za oceán, usadit se na trvalo v Kanadě a od základů změnit celý svůj život. Tehdy šestadvacetiletý mladý muž odložil svoji – v Československu slibně rozjetou – hereckou kariéru a vrhl se na plnění svého dalšího snu. Již jako kanadský občan vystudoval psychoterapii a v příštích letech se věnoval práci v domovech pro seniory. Jen málokdo si dokáže splnit svoje dětské vize, Pavlu Křížovi se to podařilo hned dvakrát. V Kanadě si kromě nové práce našel také životní partnerku Bonnie Glover. Mohlo se tak zdát, že je jeho život bez větších mráčků. Pak ale přišla tragédie, na kterou nelze zapomenout.

Osudný návrat do vlasti

Tehdy se psal rok 1993 a čtyři roky po listopadové revoluci se Dušan Klein rozhodl natočil další, již čtvrtý, díl „básníků“. K tomu ale kromě dobrého scénáře nutně potřeboval také hlavního hrdinu, kterého zkrátka není možné nahradit. Pavel Kříž souhlasil a vydal se, i se svojí tehdy těhotnou partnerkou Bonnie, zpět do rodné vlasti. Právě po cestě, při mezipřistání ve Frankfurtu, ale Bonnie o své nenarozené dítě přišla. Herec i přes rodinnou tragédii ve svém rodišti zůstal, jeho žena se po čase vrátila do Kanady, kde před lety bohužel také zemřela. Z oblíbeného herce a psychoterapeuta se tak stal vdovec.

Z vdovce udělali záletníka

O svém soukromí ale nikdy nehovořil a už vůbec ne s novináři, takže o jeho problémech vědělo jen minimum jeho nejbližších. Z toho také vzniklo nedorozumění, jež mělo dokonce dohru před soudem. Poté, co Bonnie Glover zemřela, našel si herec přítelkyni, která je dnes již jeho manželkou. Když jej média v roce 2018 přistihla s touto ženou v obchodním domě, začalo se psát o nevěře. Z vdovce tak udělali záletníka. Pavel Kříž se obrátil na soud, který jeho žalobu potvrdil jako oprávněnou a přiznal mu odškodné.

