Hvězdný Fred Astaire: Do tance ho nutili, rodina na něm vydělávala. Zasahovat musela sociálka

Malý Fred prostě tancovat nechtěl. Jeho matka si ale usmyslela, že svoje děti – starší Adele a mladšího Fredericka – dovede k dokonalosti, která jim jednoho dne zajistí opravdu dobrý život. Sama totiž neměla nazbyt ani peněz a ani spokojenosti. Snad proto se tak urputně upnula k budoucnosti svých dětí.

Ve stínu své sestry

Adele, jak se zdálo, byla nadaná na pohyb a zvlášť tanec ji bavil. Nebylo tedy o čem mluvit. Co ale dělat s mladším Fredym v době, kdy matka doprovázela dceru na kurzy tance? Logickým řešení bylo vzít jej s sebou. A tady se ukázalo, že má chlapec k tanci ještě lepší předpoklady než jeho sestra. Problém byl jediný, zato však zásadní. Fred tančit odmítal…

Tancoval jen z povinnosti

Donutit malého Fredericka k tanci nebylo jednoduché, ale dítě se přesto vůli matky podvolilo. Nakonec dokonce začal tančit se sestrou, což bylo navíc „logisticky“ jednoduché. Jejich umění se rychle posouvalo a děti se zdokonalovaly den ze dne. Nadání měly obrovské a odhodlání nakonec také. Fred postupně překonal svůj odpor k pohybu po parketu a tanec ho začal bavit. Dokonce natolik, že se mu věnoval raději než hudbě, ve které se také musel vzdělávat. Navíc každý taneční krok, který se naučil rychleji a dokonaleji než o půl druhého roku starší sestra, ho naplňoval radostí a zadostiučiněním.

Tajemství Freda Astaira

Jako každý člověk i Fred Astaire měl svoje vrtochy a zvyky. Miloval například telenovely, které v televizi sledoval se svojí příslovečnou důsledností. Když se náhodou stalo, že mu unikl některý díl, byl z toho velmi špatný.

Ve vyšším věku, když se rozhodl skončit s tancováním, se pustil do chovu koní. Vášnivě rád hrál golf a nepohrdl ani biliárem.

První velké úspěchy

Fredovi bylo sedm, když ho matka spolu s jeho sestrou přihlásila do kurzu stepu v New Yorku, kam se v té době přestěhovali. Netrvalo to dlouho, přišlo první veřejné vystoupení a obrovský úspěch. Téměř ze dne na den byly kouzelné nadané děti na titulních stránkách novin a časopisů, svoje umění předváděly na estrádách a zajímal se o ně každý, kdo tanci jen trochu rozuměl, jak píše The New York Times.

Výhodný příjem pro rodinu

Tanec Adele a Freda byl také velkou pomocí pro celou rodinu, protože mohli veřejně vystupovat, a tak přece jen přispět do rozpočtu nějakým tím dolarem. Proti takovému přivýdělku rozhodně nebyl ani Fredův otec, který měl sám dost problémů, aby vydělal pár dolarů pro rodinu. Děti byly ale stále ještě školou povinné, a tak se o jejich životní styl brzy začala zajímat sociálka. Časté absence ve škole byly nejen podezřelé, ale také neakceptovatelné. Hrozilo dokonce odebrání z rodiny v případě, že by se situace nezměnila. Jejich umělecká kariéra tak musela na čas skončit.

Sestra ho opustila

Jen však sourozenci dokončili nejnutnější ročníky školy, vše se vrátilo do bývalých kolejí a jejich umění i sláva stále rostly, až se dostali na samý vrchol. Kombinovali step, balet i společenský tanec a jejich projev na parketu byl velmi osobitý a doslova fenomenální. V životě je ale vždy něco za něco, a tak si stovky a tisíce hodin tréninků a vystoupení vybraly svoji daň v absenci vlastního života. Adele se proto zdánlivě z ničeho nic rozhodla skončit. Fred zůstal na tanečním parketu i v životě osamělý. Ovšem jen do té doby, než se v jeho životě objevila Ginger Rogers.

Osudová Ginger

Ginger a Fred – to je pojem, který září na tanečním i filmovém nebi dodnes. Prý spolu něco měli i mimo parket, ale řekněme si upřímně: o kterém tanečním páru takové legendy nekolují? Ukázalo se ale, že Fredovo srdce skutečně patří jiné ženě, s níž se oženil a počal dvě děti. Po dvaadvaceti letech ale jeho láska zemřela a Fred znovu osiřel. Až mnohem později se dokázal znovu zamilovat, ale ani to nebylo bez problémů. Mnozí mu vyčítali, že o čtyřiatřicet let mladší herečka by mohla být jeho dcerou. Vztah nakonec po pár letech skončil, ale Fredovo srdce stále toužilo po lásce.

Ne dcera, ale dokonce vnučka…

Jestliže mohla být jeho předchozí přítelkyně tanečníkovou dcerou, pak žena, s níž se nakonec podruhé oženil, mohla být při troše štěstí dokonce jeho vnučkou. K oltáři se Fred vydal ve svých jedenaosmdesáti letech, zatímco šťastná nevěsta právě oslavila šestatřicáté narozeniny. Přesto jejich manželství vydrželo až do umělcova skonu v roce 1987.

Zdroj: autorský článek

