Jakub Kohák radikálně hubne. Prozradil, jak to bude v létě se svatbou, a promluvil o své velké lásce

Vidět na 101. CPIPG Českém Derby v pražské Chuchli moderátora a herce Jakuba Koháka bylo překvapením jen do okamžiku, než začal vyprávět o svém dětsví. „S tatínkem jsme do Chuchle jezdili závodit, jako malý kluk jsem tu tedy byl velmi často,“ prozradil Čtidoma.cz. Kohák tedy znal tehdejší žokeje, rád si s nimi povídal a poslouchal jejich historky. „Dá se říct, že tenkrát jsme byli koňáci.“

Jezdil jsem a bavilo mě to

Když tedy přijal nabídku předat v Chuchli jednu z cen, byl to pro ně vlastně návrat na místo činu. Ne náhodou ho doprovodil jeho desetiletý syn a právě již zmíněný tatínek. „Na koních jsem jezdil, hodně mě to bavilo. Měl jsem chvíli svého vlastního. Ale fakt jen chviličku, protože je to časově hodně náročné,“ kýval hlavou Kohák.

Ke sportu jako takovému má ale herec hodně blízko, což je o něm všeobecně známé. Nakonec roli fotbalového brankáře si "střihnul" i v dnes již legendárním seriálu Okresní přebor. Teď se připravuje na natáčení nového filmu, kde bude opět hrát sportovce.

Tenista s "dokonalou" figurou

Nebude to však fotbalista a Jakub kvůli tomu drží dietu. „Tentokrát budu tenista, který se umisťuje maximálně kolem desátého místa na žebříčku. Věkem už na to nemám, takže jsem se rozhodl, že se mu přiblížím alespoň postavou,“ vysvětoval pro Čtidoma.cz dlouholetý porotce show Tvoje tvář má známý hlas.

Nebyl by to ale on, kdyby se hlídal opravdu na sto procent. „Jasně, občas poruším. Sem tam nějaká kalbička, ale jinak se to ubírá docela dobrým směrem. Jsem "v tom" dva měsíce a sedm kilo už je dole.“

Že by toho tedy využil, a když už bude mít postavu jako ze žurnálu, řekl by své osudové "ano"? „Ženit se? Hm, nevím. Se svatbou to vážně nevidím, je to takové dost v mlze,“ doplnil pro Čtidoma.cz Kohák, který si letní dovolenou užije spolu s rodinou v Benátkách.

