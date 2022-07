Jiří Krampol slaví narozeniny a říká: Život je sranda, i když máte nos jako otvírák na lečo. Promluvil i o smrti manželky

Přestože život Jiřího Krampola rozhodně nebyl vždy jen k popukání, snažil se vždycky a snaží překonat i smutné chvíle humorem a prací. Ostatně zvláště poslední dva roky, kdy přišel o svou manželku Hanku nebo prodělal zdravotní komplikace, jsou toho důkazem. Také o tom v dokumentu hovoří.

Snímek však není nijak depresivní, naopak. Je plný naděje, nadsázky, vzpomínek jak na osobní, tak profesní zážitky a prožitky. „Vznik toho dokumentu nebyl vůbec jednoduchý, ale jsem moc rád, že vznikl a zažili jsme toho hodně: od letu vrtulníkem, přes jízdu kočárem, ve sporťáku, střelbou na střelnici, až po další situace. A bavilo mě to, užíval jsem si to. Někdy to štáb se mnou neměl lehký, ale já jim taky neřekl, že budou mít,“ svěřil se s úsměvem Jiří Krampol pro Čtidoma.cz.

Jiří Krampol

- po emigraci Jana Třísky do USA převzal dabování francouzského herce Jeana-Paula Belmonda

- po smrti Františka Filipovského začal s dabingem komika Louise de Funèse

prezident Zeman mu v roce 2018 udělil Medaili Za zásluhy I. stupně

- byl čtyřikrát ženatý

Složitosti? Jasně, u koho nejsou?

Dokument, který Jiřího Krampola zachycuje v mnohém tak, jak jej běžní diváci neznají, má svou průvodkyni. Tou je právě mladá herečka Kateřina Bláhová. Všechny jistě pobaví i některé Krampolovy odpovědi. Například na otázku, zda Jiří někdy hrál prince, herec s vtipem sobě vlastním odpovídá: „Prince? Už jste někdy v životě viděla prince, kterej má nos jak otvírák na lečo…?“

Podobných hlášek je v chystaném dokumentu nepočítaně. „Ty tak nějak k Jirkovi patří. Spolupráce s ním byla skvělá, byl to takový velký mejdan. Samozřejmě, že byly i složitosti, komplikace, ale u čeho nejsou? A pak, já jsem především rád, že jsme to ve zdraví, i v tom psychickém všichni přežili a snad se dožijeme premiéry,“ dodal režisér a producent Zdeněk Kovář.

Součástí dokumentárního filmu budou nejenom ukázky z mnoha filmů, v nichž Jiří Krampol za svou dosavadní kariéru hrál, ale i některé "hrané" sekvence, které pro potřeby díla vznikly. A co o hereckém bardovi prozradili jeho kolegové a přátelé jako třeba Jiří Suchý, Uršula Kluková, Karlos Vémola, Natálie Grossová nebo Miloš Smiedberger? Na to si musí diváci počkat do kina či do televize, kam filmový dokument směřuje.

Jiří Krampol má za sebou obdivuhodnou hereckou kariéru. Jen namátkou si zahrál ve snímcích a seriálech jako Bastardi 2, Andělská tvář, Četnické humoresky, Nahota na prodej, Dva lidi v ZOO, Smrt krásných srnců, Synové a dcery Jakuba skláře, Lucie, postrach ulice, Malý pitaval z velkého města, Arabela, Parta hic, 30 případů majora Zemana, Ženy v ofsajdu a mnoha dalších.

