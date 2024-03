Kráska ze seriálu ZOO v slzách: Vztah Pecháčkové s Bilinou byl asi velký omyl

„V českém filmovém a televizním průmyslu se objevuje mnoho mladých talentů, ale jen několik z nich má potenciál stát se opravdovou hvězdou. Michaela Pecháčková je jednou z těch, kdo si tento status může slibovat. Už od mladého věku se věnuje herectví, zpěvu a tanci, což ji předurčilo k rozmanité a slibné kariéře,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz image kouč Pavel Filandr. Snad ji ale nesemele nešťastná láska.

Opustí ji Bilina jako bývalou přítelkyni?

V seriálu ZOO kolem sebe Michaela Pecháčková a Šimon Bilina chodili tak dlouho, až to dali dohromady, a vypadá to, že jsou spokojeni. Alespoň takové informace kolují v zákulisí českého showbyznysu. Jenže je možné, že krásné blondýnce jednou spadnou růžové brýle, které může mít v počáteční fázi zamilovanosti. Co se bude dít pak, je otázka.

Image kouč

- Jeho hlavním zaměřením je konzultovat s klientem oblékání (včetně poradenství o nákupu), osobní styl, řeč těla a etiketu.

- Vede klienta procesem zhodnocení jeho životního stylu, pomáhá mu změnit celkovou image.

Charismatický herec totiž ještě nedávno chodil s herečkou Hanou Drozdovou, se kterou plánoval budoucnost, a dokonce se spekulovalo o brzké veselce. Najednou je však všechno jinak, místo Drozdové asi zaujala právě Pecháčková. Možná ji opustil právě kvůli své nové lásce. Udělá to začas znovu? Někteří lidé už dnes tvrdí, že jejich dlouhodobý vztah by byl velký omyl, po kterém by herečce zůstaly jen oči pro pláč.

S herectvím to myslí vážně

Samozřejmě by byla velká škoda, kdyby Pecháčková kvůli lásce třeba i obětovala slibně rozjetou kariéru. „V současné době je Michaela studentkou Pražské konzervatoře, oboru herectví, což svědčí o jejím odhodlání a touze dále se ve svém oboru zdokonalovat. Její filmová a televizní kariéra začíná být stále bohatší,“ usmívá se Filandr.

Odborník upozorňuje na seriály jako Ordinace v růžové zahradě nebo ZOO, kde si získala srdce diváků. A samozřejmě i spoustu obdivovatelů. „Tyto role ukázaly její schopnost ztotožnit se s postavami a předat jejich příběhy divákům s přesvědčivostí a emocionální hloubkou.“

Může se stát velkou osobností

Kromě televizních rolí se Pecháčková objevila i v divadelních produkcích, například v Divadle Broadway ve hře Okno mé lásky nebo v Divadle Semafor ve hře Alenka, Alice a voda živá. „Tyto zkušenosti jí umožnily rozšířit její herecké spektrum a ukázat její schopnost adaptace na různé herecké styly a žánry,“ upozorňuje Filandr, který si myslí, že mladá herečka má před sebou velmi slibnou kariéru.

„Její talent, odhodlání a všestrannost ji činí jednou z nejslibnějších mladých hereček na české scéně. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je na počátku své cesty, její dosavadní úspěchy naznačují, že má všechny předpoklady stát se významnou osobností českého filmu a divadla. Bude zajímavé sledovat její další kroky a objevovat, jaké nové výzvy a role ji čekají. Jedno je jisté, Michaela Pecháčková je jméno, které bychom si měli pamatovat,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Drsné popravy historie: Snědení hmyzem zevnitř zaživa kupodivu není to nejhorší.