Legendární Galatíková trpěla. Slavný manžel měl řadu milenek včetně její krásné kamarádky

Otevřené srdce i duše, dobrotivá povaha. Tak o Věře Galatíkové mluvila celá řada jejích známých a kolegů. Bohužel se o jiné často starala i na úkor sebe samé, což ji stálo velká trápení a mnoho bolesti. Ona ale měla v sobě neuvěřitelnou vnitřní sílu, která sice nebyla vidět, o to víc ji ale držela nad vodou v momentech, kdy by se jiní lidé složili. Snad i díky ní česká herečka dosáhla svých cílů a splnila si sny, které mnozí považovali za neuskutečnitelné.

Nechtěli, aby byla herečkou

Přitom rodiče z ní herečku nikdy mít nechtěli, měli za to, že to není profese, ve které by mohla jejich dcera vynikat. I proto šla Galatíková nejprve na gymnázium, aby později přestoupila na pedagogickou školu. Zkoušky na JAMU složila potají, hned napoprvé byla úspěšná. A vlastně tehdy se začal odvíjet příběh jejího života, který má mnoho vzestupů, ale i pádů.

Hned záhy potkala Ladislava Freje, o tři roky mladšího, charismatického chlapíka s šibalským úsměvem a uměním dostat ženy do kolen. Galatíková ho ale tenkrát ještě brala jako kamaráda, sympatického, ale tím to končilo. Přece jen, málokdy začne starší dívka v tomto věku toužit po mladším klukovi.

Z jejího bytu už neodešel

Jejich cesty se pak na nějakou dobu rozdělily, aby se znovu sešli v pardubickém divadle už jako kolegové. Jiskřilo to mezi nimi nejen na jevišti, ale i v soukromí. Netrvalo to ovšem dlouho, protože Galatíková poměrně brzy „zběhla“ do pražského Činoherního klubu. Frej z toho byl dlouho vedle a sám v jednom rozhovoru později přiznal, že si na truc začal s Evelynou Steimarovou. Ze stejného důvodu si ji také dle svých slov později vzal.

Už to byla jeho třetí svatba, ještě na JAMU si vzal studentskou lásku Dášu, později pak Gabrielu Wilhelmovou, která později bohužel několikrát potratila. Nevyšlo mu to však ani se Steimarovou, protože stále myslel na Galatíkovou. Když si našel angažmá v Praze, navštívil ji a z jejího bytu pak už vlastně nikdy neodešel. Narodila se jim dcera Kristýna, později syn Ladislav. I na svatbu došlo, i když na vkus Galatíkové až za hodně dlouhou dobu, brali se v roce 1977.

Románek se Šulcovou

Byli spolu šťastni, i když herečka musela často překousnout jeho zálety. Těžko říct, jestli přímo plánoval milenecké poměry, nebo si zkrátka nemohl pomoct. Románek měl například i s půvabnou Janou Šulcovou, kolegyní a, dá se říct, i kamarádkou Galatíkové. Faktem je, že jejich manželství i kvůli tomu často připomínalo nefalšovanou italskou domácnost.

Hodně lidí se divilo a nechápalo, proč se s ním nerozejde, proč si nenajde někoho, kdo si jí bude jako ženy vážit a nebude běhat za jinými. Jenomže Galatíková věděla, že ji Frej miluje, a když přijde na těžké okamžiky, vždycky jí bude stát po boku. Bohužel tato předtucha se jí vyplnila beze zbytku.

Rakovina se jí stala osudnou

Osud jim připravil zkoušku, kterou by mnoho lidí nezvládlo. V roce 2002 se totiž Galatíková od lékařů dozvěděla, že má rakovinu plic. Coby silná kuřačka okamžitě odhodila cigarety a doufala, že se s nemocí úspěšně popere. Chvíli to tak dokonce vypadalo, rakovina se však po dvou letech vrátila a udeřila o to větší silou – Galatíková se dozvěděla, že jí zbývá už jen několik měsíců života.

Na chemoterapii herečka nešla, chtěla být co nejvíc se svými blízkými. Dokonce se dočkala vnoučat, protože vydržela ještě další dva roky, což samotní lékaři považovali za malý zázrak. Před Vánoci v roce 2021 už jí ale došly síly, zemřela tři dny před Štědrým dnem v kladenské nemocnici. Ladislav Frej byl u ní do poslední chvíle, stejně jako všichni ti, které milovala.

Zdroj: autorský článek

