Lewis Carroll: Autor Alenky v říši divů celý život koktal, bavil se fotografováním a odmítl stát se knězem

Lewis Carroll se narodil 27. ledna 1832 jako třetí dítě z jedenácti v rodině Dodgsonů v Daresbury v hrabství Cheshire v Anglii. Jeho občanské jméno je Charles Lutwidge Dodgson. Pseudonym vznikl z latinského překladu jeho dvou první jmen - Carolus Lodovicus. Pod svým jménem Dodgson psal převážně odborné stati o matematice.

Chytrý chlapec z dobré rodiny

Otec Lewise Carrolla byl anglikánský duchovní, který své děti vzdělával doma už v raném dětství. Malý Charles byl nadaným a zvídavým chlapcem s předčasně rozvinutým intelektem. Ve dvanácti letech skončilo období jeho domácího vzdělávání a Charles nastoupil na soukromou školu v Richmondu, kde se mu hodně líbilo.

O něco horší to pak bylo na střední škole Rugby School, kam později přestoupil, protože na tamní pobyt nevzpomínal právě rád.

Své vzdělávání, které zvládal s lehkostí, završil na starobylé koleji Christ Church na Oxfordské univerzitě. Zde také začal působit jako vysokoškolský učitel matematiky. Bohužel, většinu jeho žáků královna věd vůbec nezajímala, což Charlese velmi mrzelo, a vyučování ho tím pádem nudilo. Přesto na koleji vydržel pracovat po dobu 47 let až do své smrti.

Kněžské svěcení odmítl

Dodgson byl po celý svůj život připravován na cestu duchovního v anglikánské církvi. Po získání univerzitního titulu se mělo za to, že v souladu s Christ Church bude do čtyř let vysvěcen na kněze. Dodgson se však k tomu neměl.

Nakonec byl vysvěcen pouze na jáhna a vedení koleje požádal o to, aby v kněžské dráze nemusel pokračovat. To ovšem bylo proti kolejním pravidlům. Přesto na koleji mohl Dodgson zůstat a nadále působit jako učitel.

Co stálo za tím, že se Dodgson odmítl stát knězem? Možná v tom byla jeho koktavost, kterou trpěl od dětství po celý svůj život. Je pravděpodobné, že by mu značně ztěžovala kázání, čemuž se chtěl Dodgson pochopitelně vyhnout. Na druhou stranu byl výborným bavičem, vypravěčem příběhů i recitátorem. Je tedy docela možné, že měl k anglikánské církvi nějaké výhrady, kvůli nimž se knězem nechtěl stát.

Autor nesmrtelných knížek

Kdo někdy četl příběh o Alence v říši divů, jistě se obdivoval autorově fantazii a umění slovní hříčky. Charles Dodgson začal psát poezii a povídky už v raném věku. Na jeho život i uměleckou kariéru měla velký vliv rodina děkana koleje Henryho Liddella.

Dodgson se stal blízkým přítelem jeho manželky i dětí, které často brával na výlety. Ty také byly prvními posluchači jeho příběhů o Alence. Dokonce se spekuluje, že předobrazem Alenky byla jedna z Liddellových dcer, což však Dodgson vždy popíral.

Úspěch u dětí ho povzbudil k veřejnému vydání díla, čímž se otevřela jeho kariéra úspěšného a bohatého spisovatele, který přes zvyšující se přísun peněz plynoucích z vydávání jeho knížek nikdy nepřestal žít běžným životem vysokoškolského učitele.

Za zvláštní a barvitou poetikou jeho knih mohly stát záchvaty migrény nebo epilepsie, kterými Charles Dodgson pravděpodobně trpěl. Během nich totiž prožíval podobné zážitky právě jako jeho Alenka v říši divů.

Nejlepší viktoriánský fotograf

Po dobu 24 let Charles Dodgson s oblibou fotografoval. Ve své zálibě byl dokonce tak dobrý, že ho lze považovat za nejlepšího fotografa viktoriánské doby. Zanechal po sobě na tři tisíce fotografií a v Christ Church založil vlastní fotografické studio.

Do současnosti však přečkala jen asi tisícovka jeho fotografií, na nichž jsou zvěčnění staří lidé i malá děvčátka, psi, kostry, loutky, sochy a obrazy nebo stromy, učenci a vědci. Ty se staly inspirací i mnohých moderních fotografů.

Charles Dodgson alias Lewis Carroll zemřel 14. ledna 1898 na následky zápalu plic, ve který se rozvinula prodělaná chřipka. Pohřbený je na hřbitově v Guildfordu.