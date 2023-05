Melancholického herce Vlastimila Brodského připravila slavná filmová role o manželku. Po letech se odhodlal k sebevraždě

Diváci a hlavně divačky ho milovali, kolegové ho měli rádi. To byl herec Vlastimil Brodský, který z každé – i menší – role dokázal udělat nezapomenutelnou podívanou, ať už šlo o profesora ve Skřiváncích na niti, o kastelána ve filmu Bílá paní, a zvláště pak o dokonale zahraného Karla IV. v Noci na Karlštejně. Za tuto doslova životní roli by mohl být každý herec vděčný až do konce svého života, ale s Vlastimilem Brodským to bylo jinak. Získal sice uznání a jeho kariéru tenhle film bezpochyby posunul směrem vzhůru, ale zároveň ho také připravil o životní lásku, s níž prožil bezmála dvacet let. Noc na Karlštejně jeho manželství udělala rychlý konec.

Život nebyl jako film

V době, kdy se Vlastimil Brodský připravoval na roli krále Karla IV., a jeho tehdejší žena – krásná Jana Brejchová – se vžívala do role panovníkovy novomanželky Alžběty Pomořanské, schylovalo se zároveň k partnerskému dramatu. Snad si to tehdy ještě ani jeden z nich neuvědomoval, ale do života Jany Brejchové měla již zanedlouho vstoupit nová osudová láska. Stal se jí další z hereckých kolegů, o osm let mladší Jaromír Hanzlík, jemuž režisér svěřil roli Peška. Ten ve filmu sice usiluje o Alenu v podání Daniely Kolářové, ale jakmile se kamera dívala jinam, měl oči jen pro královnu, lépe řečeno pro její představitelku.

Stálým hostem u Brodských

Jana Brejchová, která v té době již se svým manželem Vlastimilem Brodským vychovávala dceru Terezu, novému kouzlu lásky k Jaromíru Hanzlíkovi podlehla. Netrvalo dlouho a bylo jasné, že se její manželství chýlí ke smutnému konci. Jenomže tak jednoduché to ještě nebylo. Stále žila se svým mužem v jednom domě, což ale milencům podle všeho příliš nevadilo. Návštěvy mladšího Jaromíra Hanzlíka byly stále častější a stále delší, dokonce se později prakticky nastěhoval. Pán domu to nesl s logickou nelibostí, ale k razantnímu zásahu pravděpodobně nedošlo, protože po nějakou dobu žili vlastně ve společné domácnosti – a s nimi tehdy dvanáctiletá Tereza Brodská.

Herečce to lidé nemohli zapomenout

Po čase ale přece jen došlo na konečné rozhodnutí. Jana Brejchová požádala o rozvod, který i přes prvotní Brodského nesouhlas nakonec přece jen proběhl. Herečka, která určitě doufala v rychlé vyřešení složité situace, si tím ale ani u sousedů, ani u diváků příliš nepomohla. Lidé se ve svých sympatiích více přikláněli na stranu opuštěného manžela, a tak musela Jana Brejchová překonávat i další problémy. Navíc se brzy ukázalo, že ani zprvu idylický život po boku Jaromíra Hanzlíka, který byl o bezmála třicet let mladší, než její předchozí partner, nebyl tak jednoduchý, jak si zamilovaná žena představovala. Přísný a pedantský herec potřeboval mít nad vším dohled, jiné názory připouštěl jen výjimečně a s velkou nelibostí, jak později vzpomínala i herečka Tereza Brodská.

Celoživotní hercovy deprese

Vlastimil Brodský se po rozvodu odstěhoval z domu a po čase si našel novou přítelkyni Táňu. Vztah jim vydržel dalších dvacet let. Stejně jako celé hercovo okolí, musela se i ona smířit s jeho depresemi protkaným životem. Mnozí se bohužel domnívali, že jeho stesky jsou spíše projevem černého humoru a sarkasmu, později se ale ukázalo, že šlo patrně o hluboké deprese, které známý a milovaný herec se smutnýma očima dával najevo právě tímto svérázným způsobem. Možná vlastně žádal o pomoc, ale lidé se jeho „vtipům“ jen smáli.

Život ukončil podle svého

Ať už to bylo jakkoliv, smutnou pravdou je, že se oceňovaný Vlastimil Brodský v jedenaosmdesáti letech dostal na samou hranici zoufalství, když viděl svého celoživotního přítele Miroslava Horníčka pomalu odcházet na nemocničním lůžku – bezmocného a napojeného na přístroje. Rozhodl se, že jeho konec bude jiný, takový, jaký si sám určí. Svoje odhodlání pak dovedl do konce 20. dubna roku 2002 na své chalupě ve Slunečné u České lípy, kde spáchal sebevraždu.

