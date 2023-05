Princ Harry je černá ovce rodiny. Jeho podoba s obdivovatelem Hitlera Eduardem VIII. je zarážející

Otočit se zády ke svým královským povinnostem, to se moc nesluší. V moderní historii britské monarchie však najdeme hned dva příklady, které vzbudily společenskou bouři. Princ Harry zatím „dokonalého“ průšvihu krále Eduarda VIII. nedosahuje. Ten kvůli lásce k Wallis Simpson v roce 1936 abdikoval. Harry má ale našlápnuto velmi slušně. Láska k Američance není jediná kontroverze, kvůli které jsou jejich jména skloňována v jedné větě.

Nacistická uniforma

Princ Harry byl vždycky trošku zlobivé dítě v konzervativním prostředí královské rodiny. Ryšavý mladík často bojoval s obrovskou pozorností médií a celé britské společnosti. Dá se říci, že občas dokonce otevřeně provokoval. Jeho angažmá v armádě lze brát jako odboj a útěk od načančané reality šlechtických povinností.

Kromě toho, že se v minulosti popral s fotografem bulvárního média a byla mu několikrát dokázána konzumace drog, má na triku asi nejkřiklavější událost, která naštvala úplně všechny. K největší kontroverzi došlo v roce 2005, kdy Harry přišel na maškarní večírek oblečený v nacistické uniformě. Bulvární noviny The Sun připojily k jeho fotce nekompromisní titulek Nácek Harry.

Hitler ho chtěl na trůn?

Za svůj „úlet” se omluvil. Bylo by asi nespravedlivé pokládat Harryho za sympatizanta s nacismem. V jeho případě se jednalo spíše o mladickou extravaganci. U Eduarda VIII. se však vztah k nacismu jako mladický výstřelek brát rozhodně nedá. V roce 1937 se společně s manželkou setkali s Adolfem Hitlerem na půdě nacistického Německa. Eduard dokonce používal nacistické pozdravy a není tajemstvím, že před válkou Eduard sympatizoval s fašismem, protože ten jediný mohl údajně zastavit komunismus.

Vztah Eduarda VIII. a jeho manželky Wallis Simpson k nacistickému režimu však nebyl jenom dílem německé propagandy. Wallis se údajně velmi pravidelně stýkala s německým velvyslancem v Londýně Joachimem von Ribbentropem. Někteří historici dokonce uvádějí, že v případě porážky Velké Británie při válce s nacisty byl Hitler připraven dosadit na trůn právě Eduarda VIII.

Oba odešli z Británie

Winston Churchill si byl hrozby jménem Eduard vědom, a tak v průběhu války zařídil, aby se společně s manželkou uklidili na Bahamy, kde až do konce války dělal Eduard guvernéra. Byla tedy Harryho uniforma na maškarním večírku odkazem na tuto kontroverzní minulost jeho předka?

Buď jak buď, jak Eduarda VIII., tak i Harryho vyhnala z královské rodiny láska k Američance. V případě někdejšího britského krále šlo o již zmíněnou rozvedenou dámu, zrzavý princ zahořel pro herečku Meghan Merkel.

Harryho prastrýc se kvůli lásce vzdal trůnu, který přenechal svému bratrovi Jiřímu VI., otci bývalé královny Alžběty II. Současný princ „jen“ opustil palác a odešel do kanadského „vyhnanství“. Zatím. Teoreticky se může stát, že i on jednou usedne na trůn. Nebo by se svého nároku vzdal? Uznáváme, to už jsou velmi předčasné spekulace.

Zdroje: brides.com, britannica.com, spyscape.com, nydailynews.com

KAM DÁL: Československý hrdina zrazen Benešem i Svobodou. Generála Vojcechovského nechali umřít v gulagu.