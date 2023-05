Princ Harry může rozložit celou monarchii. Lidé už královské rodině tolik nefandí, změnit by to mohla korunovace

Před korunovací krále Karla III. je pořádné dusno. Ostatně jako už dlouho v britské monarchii, která v posledních letech platila za jedno z nejstabilnějších království na světě. Nejenže je prý Harry časovanou bombou, ale má dnes vyjít na Paramount+ dokument s názvem King Charles: The Boy Who Walked Alone, ve kterém bývalí zaměstnanci a také přítelkyně odhalí nová tajemství o králi Karlu III. To je ale náhodička, že je to pár dní před korunovací!

Popularita britské monarchie klesá

Královský komorník Grant Harrold, který pracoval pro britskou královskou rodinu v letech 2004 až 2011 tvrdí, že popularita monarchie klesá, a to platí dokonce i pro Williama a Kate, kteří byli donedávna miláčky národa bez skandálů.

„Nemyslím si, že si Harry uvědomuje, že možná spustil časovanou bombu, která by ve skutečnosti mohla být katalyzátorem skutečného zničení monarchie,“ řekl Harrold.

Ani bývalý komorník však všem obviněním, která Harry vznesl ve své knize s názvem Spare, nevěří. „Za všechny ty roky, co jsem tam byl, jsem nebyl svědkem rvaček mezi Williamem a Harrym, nebyl jsem svědkem křiku. Byli šťastná rodina,“ objasňuje. Podle něj Harryho něco změnilo a učinilo ho zcela jiným. V tom mají ale obdivovatelé královské rodiny celkem jasno – byla to Meghan.

Harry a Meghan

Právě jí je přičítáno rozhodnutí odklonit se od královské rodiny a přesunout se do Ameriky. Jejich rozhovory u Oprah Winfrey i dokument na Netflixu měly být podle některých lidí snahou vydělat peníze, od kterých je královská rodina odstřihla. Z pochopitelných důvodů půjdou těžko do normální práce, pokud s sebou nemají ochranku.

Jenže když se bude muset Harryho otec rozhodnout, zda podpoří jeho, nebo ochrání monarchii – co si vybere? Nepochybně je na něj vyvíjen velký tlak, aby i za jeho vlády v Británii vše fungovalo tak, jak tomu bylo za Harryho babičky Alžběty II. Obvinění z rasismu, intrik, šikany a fyzických potyček v královské rodině však vážnost královské rodiny už celé měsíce snižuje. Je až s podivem, že Harry, který má tolik lpět na rodině, neustále vystupuje na veřejnost s dalšími tajemstvími. Palác se ale nikdy k ničemu nevyjádřil.

Deník Mirror také upozornil na to, že Harry svému otci volá a opakuje, jak moc mu chybí rodina. Zda dojde k velkému usmíření, uvidíme již v následujících dnech.

Korunovace Karla III. je naplánovaná na sobotu 6. května 2023.

Zdroj: nypost.com, mirror.co.uk, ctidoma.cz

KAM DÁL: Kristýna Ryška září v roli Ireny: Jen díky ní je Zlatá labuť tak uvěřitelná.