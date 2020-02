Profesor Válek: Je pro mě nepochopitelné, že lidé naočkují své psy, ale vlastní děti ne

Patří mezi hrstku poslanců, kteří se mohou pochlubit celou řadou úspěchů ve „svém oboru“. Vlastimil Válek by o zdravotnictví mohl povídat dlouhé hodiny. Jeho názory přitom mají hlavu a patu, jsou opřeny o dlouhé roky vlastních zkušeností. My jsme se zaměřili na očkování, které se pro poslance a místopředsedu TOP 09 v posledních měsících stalo nosným tématem i na půdě sněmovny.

Pane profesore, když jsem si četl váš životopis, je to impozantní příběh. Musím se tedy zeptat, co vás vedlo k tomu, že jste zakotvil v parlamentu?

Je mi šedesát let, takže je to pro mě svým způsobem výzva. Vědecky už se těžko někam posunu. Není to z mé strany pýcha nebo cokoli podobného, zkrátka chci být ještě prospěšný. Kdybych nebyl v parlamentu, žiji ze své podstaty až do smrti. Žádné objevy či výzkumy už mě nečekají. Myslím, že právě v parlamentu mohu medicíně ještě pomoci. Podívejte, já jsem už dvacet let seděl na ministerstvu, staral jsem se o radiační ochranu. Ale když nejste poslanec, opravdu ovlivnit můžete jen málo věcí. Říkám teď stále to samé, jen to lidé možná berou vážněji a já to mohu legislativně změnit.

Jenže není to tak, že vám na parlamentní půdě spousta kolegů ani nerozumím?

Tak bych to neformuloval. Je to podobné, jako když stojíte před studenty, někteří také netuší, která bije. Na vás je, abyste vše dobře vysvětlil. A abych nebyl nespravedlivý, hodně kolegů jsou lékaři a dokonale vědí, o čem je řeč. Anebo někdy byli pacienty. Akorát je třeba je přesvědčit, aby o věcech přemýšleli.

Vlastimil Válek

- obor všeobecné lékařství vystudoval na dnešní Masarykově univerzitě v Brně

- nastoupil do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, kde dnes vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny

- zaměřuje se na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod

- publikuje ve významných českých i zahraničních zdravotnických časopisech, pravidelně přednáší na prestižních zahraničních kongresech a univerzitách

- v letech 2014-2017 byl předsedou České radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

- vedle lékařské profese se věnuje pomoci zrakově postiženým

- je ženatý, má čtyři děti

O jakých?

Řeknu vám jeden příběh. Když jsem přišel do sněmovny, zeptal jsem se některých kolegů, komu by si šli jako pacienti stěžovat, kdyby se jim něco nelíbilo. Nejčastější odpověď byla přeci poslanci nebo ministrovi. Vážně? Jak ten vám může pomoci? Musíte přeci k pojišťovně. Je to stejné, jako když vám u auta praskne čelní sklo. Přeci to nebudete řešit s ministrem dopravy. Také musíte přesně vědět, jaké garance od pojišťovny máte a ty pak vyžadovat. Chápu, že když je člověk starý a unavený, o tyhle věci se moc nestará. Ale tady máte spoustu mladých aktivních lidí, kteří kontrolují každé písmenko na smlouvách, ale netuší, co mají hrazené pojišťovnou a co ne.

Na tom něco bude. Já to také nevím...

To mě naprosto fascinuje. A zároveň se vracím k odpovědi na otázku, proč jsem v parlamentu. To, co vysvětlím vám jako laikovi, jsem schopen vysvětlovat zákonodárcům. A věřím, že i díky tomu hodně z nich pochopí souvislosti a mohou začít věci měnit.

Vy jste teď v zákoně o ochraně veřejného zdraví prosadil pozměňovací návrh, který v kostce říká, že dítě, které nemůže být dočasně očkováno, bude jednodušeji přijato do kolektivu. Nepředpokládám, že byste byl proti očkování ale...

Samozřejmě, že proti očkování nejsem, to bych byl úplný blázen! Je to naprosto zásadní věc, která zachránila stovky milionů životů. Kde by byl třeba Wolker, kdyby bylo očkování v jeho době? Dožil by se zřejmě požehnaného věku. Stejně jako mnoho dalších. Na druhou stranu nesmíme bagatelizovat rizika a vysmívat se lidem, kteří mají z očkování obavy. Doktor s takovým člověkem musí mluvit, vysvětlovat mu, proč je očkování zásadní a co přesně se může stát tehdy a tehdy. Nemůže to být tak, že buď něco uděláš a budeš držet hubu, nebo ti přes ni v opačném případě dáme. Přeci když mám dítě, logicky mám strach. Vím, že je očkování třeba, ale bojím se. Chci si nechat dokola opakovat, že vše bude v pořádku, že to nebolí a tak dále.

Což asi lékaři dělají špatně, protože proočkovanost neustále klesá...

Já vám něco řeknu. Vláda už má ministra zdravotnictví nějakou dobu, nelze tvrdit, že něco zdědil od „toho předešlého“. A tihle lidé si v roce 2015 schválili akční plán na zvýšení proočkovanosti, schválila ho vláda i parlament. Takže by člověk čekal, že se každý rok bude konat vyhodnocování, jak se jim daří. Ale chyba lávky! Nedávná analýza zjistila, že veškeré očkování dále klesá, že je menší počet povinně očkovaných, že je menší počet preventivních očkování u dětí i dospělých. V některých kategoriích jde dokonce o velmi výrazně nižší čísla. Takže já přijmu akční plán, tři roky jej realizuji, ale proočkovanost klesá? Tak jsem si asi něco špatně naplánoval a v neposlední řadě úplně zapomněl na to, že nějaký plán mám.

Lidi ale přeci nejsou blbí, musejí chápat, proč je očkování důležité, ne?

Jasně, lidé nejsou blbí. Přesto třicet procent Američanů věří, že Země je placatá. Z toho plyne, že opravdu musím jakoukoli námitku proti očkování s lidmi dopodrobna probrat. Tedy pokud nejde o hysterické militantní a agresivní odpírače, tam toho moc nenaděláte. A samozřejmě je třeba zvýšit dostupnost a snížit cenu očkování. Pak se můžeme někam hnout. Ne, že budeme maminkám nadávat, když o dva týdny odsunou očkování dítěte z nějakého důvodu a že jejich dítě vyloučíme z kolektivu. To nikdy nemůže fungovat, vidíme to dnes a denně.

Vláda schválila žalobu na Evropskou komisi kvůli Agrofertu

„Já to vůbec nechápu. Celkově mně uniká ten postup. Žalobu vypracovával ministr zemědělství, který má sám máslo na hlavě. Předsedou vlády je premiér, kterého se to týká a jehož firmy neoprávněně čerpaly dotace. To jsou přeci fakta, tak jaká žaloba? Jestli tohle má být standardní postup, tak Bůh nás chraň.“

Myslíte to tak, že když dítě nepřijmu do školky, protože není očkované, ale zároveň mu dovolím chodit třeba na kroužky, nedává to v podstatě logiku?

Přesně tak. OK, jestli má nějakou obrovskou poruchu imunity, nechť nevychází z domu, nechodí na pískoviště a tak dále. Pak musí být ve sterilní místnosti, protože má nulovou obranyschopnost. Ale o to v zákoně, který jsme prosadili, nejde. Protože já sice pošlu děcko s rodiči na nákup do samoobsluhy, kde je samozřejmě mnohem riskantnější prostředí než v dětském kolektivu. Nechám ho jít do kina, dělám s ním úplně vše. Ale nesmí do školy nebo do školky. Naprosto nelogické. Je to zase jedna z věcí, ke které mohu přispět svojí odborností jako poslanec, proto jsem tu.

Mluvili jsme o tom, že lékař musí vysvětlovat. My máme čtyřměsíční dcerku, máme za sebou očkování. Přišli jsme k doktorce, která netušila, proč tam jsme, a ptala se nás, jaké očkování vlastně chceme. Od toho je tam ale přeci ona, není tohle od základů špatně?

Sedím ve vědecké radě jako její místopředseda a jedna z věcí, které jsem navrhoval, je, aby vznikla daleko přísnější pravidla pro pediatry. V době Hippokrata lékaře mohli zavřít, pustit ho za 200 let a nic se nezměnilo. Teď na deset let vypadnete a jste zcela mimo mísu. Pokrok je obrovský, všechno se mění. Kontinuální vzdělávání lékařů by mělo být zohledněno třeba i v úhradách od pojišťoven. Příklad, který uvádíte, bohužel není ojedinělý. A ano, tady musíme začít, jinak myšlení lidí nezměníme. Čemuž se vlastně ani nedivím.

Naprosto laicky: Je hexavakcína nebezpečná, nebo ne?

Může způsobit řadu komplikací, protože to je koncentrace šesti různých věcí. Hexavakcína má tedy jistě mnohem více komplikací než šest samotných monovakcín, je větší zátěží pro organismus. Takže když se aplikuje, dítě by mělo být naprosto zdravé. Ale třeba to, že způsobuje autismus, je naprostá blbost. Každopádně já chci podporovat, aby se k nám dostaly i jiné vakcíny než ty současné. Ovšem není to snadné, musí se čekat, až skončí smlouva, zvýšit povědomí lidí apod.

Jak dopadnou volby?

„No, podívejte se, každý stát má takovou vládu, jakou si zaslouží. A podle průzkumů to vypadá, že třicet procent lidí, kteří k volbám chodí, je se současným stavem spokojeno. Nedokážu pochopit, proč to tak je, ale fascinuje mě to. Jasně, kdyby bylo ANO v opozici, pak to beru a je to jasné. Národ je vždy nespokojený s tím, kdo vládne. Jenže tady ANO zlikvidovalo sociální demokracii a samo posiluje. Takže skvělý marketing ANO i chyby demokratických stran. Nakonec, díky nim je Babiš miliardářem.“

Zmínil jste monovakcíny, ty ale široko daleko neexistují, je to tak?

Nejsou v celé Evropě. Systém monovakcín, byť je lepší, tak je dramaticky dražší a nedá se ufinancovat. Japonsko se pustilo do výroby vlastních vakcín a jdou cestou monovakcín. Ale takových zemí je strašně málo.

Není to také hodně o marketingu? Proč ministerstvo plošně nevysvětluje, neinformuje...?

Když jsem s tímhle přišel a chtěl, aby zařídili reklamu v České televizi, tak vytřeštili oči a zeptali se, jestli vím, kolik taková reklama stojí. Ježišmarja, jak tohle někdo vůbec může říct o státní televizi, kde dozorčí a správní radu volí parlament? Je to postavené na hlavu. Navíc jsem přesvědčeny, že by řada solidních médií publikovala například příběhy na téma očkování, i jejich čtenáři by to četli. Podle mě je tohle extrémně špatná práce mediálního odboru ministerstva zdravotnictví i tiskového mluvčího.

Jak je to s proočkovaností ve světě, ten negativní trend je jen u nás?

Určitě ne. Je třeba upřímně přiznat, že se to děje ve většině zemí, kde není totalitní režim a kde to nefunguje jako v Japonsku, kde je slovo císaře pomalu svaté. Pro mě je ale vážně nepochopitelné, že lidé nechají naočkovat své psy, ale své děti ne.

Máte nějaký univerzální návod, jak tedy snadno a srozumitelně vysvětlovat, že očkování je nutné?

Neexistuje obecná poučka, některým lidem se to ani vysvětlit nedá. Znovu se vracíme k individuální práci s daným člověkem. Existuje i řada příkladů, která očkovanost naopak zvedla. Vezměte si nešťastnou spalničkovou epidemii či náhodou objevený tetanus v Brně. Mělo to obrovský pozitivní dopad. Ale opravdu zdůrazňuji to, že nesmíme trestat rodiče, kteří děti nedají očkovat. Nedělají to proto, že by jim chtěli ublížit, ale proto, že je chtějí chránit. Jen nemají relevantní informace. Přesvědčit je však bohužel velmi složité.