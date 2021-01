Rod Stewart není pouze geniální hudebník. Má jednu velkou vášeň, kterou se však příliš nechlubí

Rod Stewart (celým jménem Roderick David Stewart) začal svoji kariéru již v 60. letech: vystupoval postupně s několika kapelami a pomalu se ze zcela neznámého pouličního zpěváka stával vcelku oblíbeným interpretem - posluchače fascinoval jeho chraplavý hlasový projev i nesporné charisma. V roce 1969 Rod Stewart zažil velký úspěch s albem An Old Raincoat Won't Let You Down; později se na vrchol hudebních žebříčků dostaly jeho skladby Maggie May, Sailing, D'Ya Think I'm Sexy nebo Baby Jane.

V roce 1975 požádal o americké občanství a posléze se usadil v Beverly Hills. Stále se intenzivně věnoval rock‘n rollu i popu, vytvářel inovativní kombinace různých hudebních žánrů - folk-rocku, blues-rocku či country-rocku a zaznamenával mnoho vynikajících úspěchů. I dnes pořádá jeden koncert za druhým a na jeho nové projekty chodí desetitisíce posluchačů. V listopadu roku 2016 koncertoval i v Praze, letos vydal úspěšné album You're In My Heart, které obsahuje originální vokální skladby doprovázené Royal Philharmonic Orchestra.

Sir Rod Stewart je stálicí populární hudby. 10. ledna 2020 oslavil 75. narozeniny. Přejme mu zdraví a neutuchající vitalitu a invenci, kterou promítá i do svých písní.

Těžké onemocnění

V posledních letech se Rod Stewart potýkal (v naprostém utajení) se závažnou chorobou - koncertovat však kvůli tomu nepřestal. Díky jeho nezlomné životní energii, včasnému diagnostikování nemoci při jedné z preventivních prohlídek a účinné léčbě se po třech letech podařilo rakovinu hlasivek úspěšně zastavit.

Sám Rod Stewart přičítá vítězství nad chorobou kombinaci tří faktorů - rozpoznání jejího propuknutí již v počáteční fázi díky prevenci, své víře v Boha a neustálé pracovní aktivitě.

26 let stavby kolejiště

Rod Stewart se ale kromě koncertování a skládání hudby věnuje i svým dalším koníčkům. Vedle fotbalu je - jako i jiní hudebníci - obdivovatelem železnice a ve volných chvílích staví ve třetím patře svého sídla v Beverly Hills modelové kolejiště, které nazval „Grand Street and Three Rivers City“.

V modelové velikosti 0 má kolejiště plochu 139 m2 a představuje americké průmyslové město ve 40. letech minulého století - tedy se silným parním, ale již počínajícím motorovým provozem. Inspirován byl Rod Stewart při stavbě tohoto modelu stavbami v New Yorku a v Chicagu. Ve stejné době ovšem připravil také 13 studiových projektů a uspořádal 19 turné, což je téměř neuvěřitelné číslo.

Pomoc modelářskému klubu

Na celých britských ostrovech - kolébce železnice - funguje množství modelářských klubů, spolků historie železniční dopravy a muzejních drah. Některé modelářské kluby vystavují občas svá kolejiště v různých prostorách - jak v klubech, tak i ve školních tělocvičnách a dalších vhodných místech. Stát se mohou i těžko pochopitelné události, jako bylo zničení celého rozsáhlého modelového kolejiště Market Deeping Model Railway klubu, vystaveného v květnu m. r. ve škole Queen Eleanor School ve Stamfordu, skupinou vandalů, kteří k němu v noci vnikli.

Na základě poplachu, vyvolaného bezpečnostním zařízením, policie čtyři z nich zatkla, ale kompletně rozdupané a zdevastované kolejiště a zničené roky práce modelářům nikdo nemůže nahradit. Když se o události dozvěděl Rod Stewart, věnoval klubu okamžitě částku 10 000 liber (tj. asi 300 000 Kč). Klub ho následně jmenoval svým čestným členem.

