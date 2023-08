Sebevražedné myšlenky: Za těžké deprese Ladislava Mrkvičky mohla smrt dítěte i drogy a kriminál dalšího syna

I když se může někdy zdát, že bychom mohli slavným hercům mnohé závidět, realita bývá bohužel docela jiná. Své o tom mohl vyprávět ve své době jeden z nejobsazovanějších českých herců Ladislav Mrkvička, jehož život ale bohužel v roce 2021 ukončila tehdejší nesmlouvavá pandemie. V té době se už jedenaosmdesátiletý muž na divadelních prknech neobjevoval a před kameru se na jeden jediný natáčecí den postavil pro krátké scény v seriálu Policie Modrava.

Pět dětí, čtyři matky

Ladislav Mrkvička byl jedním z těch otců, kteří své děti zplodili s více matkami. Jeho pět dětí mělo dohromady čtyři matky, což samozřejmě v rodině činilo jisté problémy. S těmi se ale herec ve stáří vyrovnal a jak děti, tak i jeho partnerky si rozuměly. Pokud hovoříme o pěti dětech, pak je třeba zmínit i šestého potomka, který se narodil do hercova prvního manželství. Bohužel šlo o dítě s vrozenou vadou, která nebyla slučitelná se životem a miminko záhy zemřelo. To v jeho otci spustilo nepřekonatelnou hrůzu z dětských nemocí, jíž od té doby trpěl při jakémkoliv problému svých dalších potomků.

Dvě děti v jeden čas

První dítě se Ladislavu Mrkvičkovi ale narodilo ještě dříve, ze vztahu s jeho tehdejší přítelkyní ještě na studiích. Zatímco on musel posléze narukovat na vojnu, ona vzala syna a odcestovala natrvalo do Belgie, kde dokonce dítě nechala v rukou pěstounů a sama se ho vzdala.

Další v pořadí bylo již zmiňované nešťastné dítě, které si pobyt na světě bohužel neužilo. To už byl Ladislav Mrkvička poprvé ženatý a s manželkou Ivanou pak přivedli na svět další dva syny, staršího Jana a mladšího Jakuba. Světácký otec ale zjevně souběžně s manželstvím udržoval další vztah, během něhož – ve stejné době, kdy přišel na svět Jakub – zplodil také jedinou hercovu dceru Týnu, která jde nyní v otcových stopách.

Herce Ladislava Mrkvičku můžeme stále vidět v reprízách seriálu Dobrá voda, Třicet případů majora Zemana, Policie Modrava, ale i v epizodách seriálů Hříšní lidé Města pražského, Chaloupka na vršku, Dobrodružství kriminalistiky a dalších. Objevoval se také ve filmech, z nichž poslední byly snímky Tenkrát v ráji (2016) a Staříci (2019). Hrál i v pohádkách a filmech pro děti.

Za vedlejší roli ve filmu Staříci obdržel v roce 2019 Českého lva a ve stejném roce získal také Thálii za celoživotní mistrovství v činohře.

Druhá žena a poslední syn

Ať už bylo důvodem cokoliv – stálý smutek ze ztráty prvního dítěte, nebo snad Mrkvičkova nevěra – tohle manželství se později rozpadlo a tehdy již čtyřnásobný otec strčil hlavu do chomoutu podruhé. A také tentokrát se jeho manželce Aleně narodil syn. Dostal jméno Matěj a byl to právě on, který po otcově boku zůstal až do jeho smrti, pomáhal mu v nemoci a staral se o všechno, co bylo potřeba zařídit.

Problémy se synem vedly k těžkým depresím

To, co o Matějovi, se bohužel nedá říct o Jakubovi, který naopak své rodině přidělal mnoho vrásek na čele svojí drogovou závislostí, která u něj vypukla už v dětství. Krádeže, kterých se takoví lidé často dopouštějí, jej dovedly dokonce do vězení, což samozřejmě nejen jeho otec velmi těžce nesl. Veškeré snahy o nápravu a léčení se ale bohužel míjely účinkem, což jen prohlubovalo hercovy deprese, o nichž přiznával, že je provázejí dokonce sebevražedné myšlenky. Ty ale naštěstí vždy překonal a dokázal se vrátit ke své profesi, od níž jej odtrhly až bolesti, jež ho sužovaly v posledních letech.

Nesmlouvavý konec života

Parkinsonova choroba a zároveň také nesnesitelné bolesti kloubů Ladislavu Mrkvičkovi připravily hodně smutný odchod ze života. Poslední ranou pro oslabené tělo ale byl covid, jemuž nakonec podlehl. Již dříve ale vyjádřil přání, aby byl po své smrti do rakve uložen ve svém nejoblíbenějším kostýmu, tedy jako Haňťa z inscenace Hlučná samota. Pohřeb, na němž by se mohli jeho příznivci s hercem rozloučit, se ale v době pandemie konat nemohl. Ladislav Mrkvička tak po hvězdné kariéře musel ze scény odejít téměř nepozorovaně.

