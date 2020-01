Vítězka Miss Global Kokešová: Světová soutěž je o dřině, odříkání a trpělivosti, ale také politice

České ženy patří k nejkrásnějším na světě. Důkazem budiž i vítězství Karolíny Kokešové na Miss Global. Finále akce, která je co do prestiže na podobné úrovni jako například Miss World, bylo letos v Mexiku hodně netradiční. Protesty na pódiu a vypnutý přímý přenos, to se jen tak nevidí. Jak to vnímala sama II. Česká vicemiss a Miss Internet roku 2019 a jaké jsou její další plány? Nejen o tom v našem rozhovoru.

Karolíno, vyhrála jste Miss Global, co je to ale vlastně za soutěž?

Je to klasická světová soutěž pro slečny na stejné úrovni a se stejnou myšlenkou jako například Miss World. Jen je mnohem mladší než například zmíněná Miss World. Narozdíl od ostatních soutěžích se do ní například můžou přihlásit i svobodné maminky. Jde nejen o vnější krásu, což bylo v Mexiku vidět.

Jak to?

Organizátoři s námi hodně mluvili a věnovali nám svůj čas aby nás poznali a věděli s kým mají tu čest. To se mi na tom moc líbilo. Pohled na tu vnější krásu se vám totiž hodně změní pokud není někdo ,,krásný” uvnitř. Aspoň já to tak vnímám.

Takže se dá tato soutěž přirovnat například k Miss World či Miss Universal, o kterých i u nás máme povědomí?

Jak jsem již naznačila, je to tak. Jen je soutěž podstatně mladší, než zmíněné soutěže, které už jsou zažité a lidé je většinou znají.

Karolína Kokešová

- 23 let, žije v Praze

- výška 172 centimetrů

- zatím bez plastických operací či jiných úprav

- založila vlastní módní značku By Kokinecka Brand

Vy už jste zmínila, že se může přihlásit i žena s dítětem. To je asi rarita na podobně velkých akcích, že?

Ano, přesně tak. Nesmí být vdaná, ale dítě problém není. To se mi moc líbí.

Jak dlouho jste se na soutěž připravovala? Je vůbec potřeba nějakých zvláštních příprav?

Nejdůležitější byly přípravy ve smyslu, co si vzít s sebou za vybavení. Národní kostým, spousta šatů, plavky. Bylo toho vážně hodně. Samozřejmě jsem chodila i cvičit a snažila se nějak udržovat, ale to dělám odjakživa, takže to nepovažuji za speciální přípravu.

Jak probíhaly dny v Mexiku, co bylo náplní vaší práce?

Nejnáročnější byla taneční choreografie, kterou jsme trénovaly. Já byla hodně nemocná, ztratila jsem hlas. Nebylo mi vůbec dobře, ale zvládla jsem to. Pak jsme samozřejmě trénovaly další choreografie na finálový večer, zkoušely oblečení, měly pohovory, focení. Patnáct minut denně volno byl vrchol odpočinku. Nic víc, pak až pád do postele a spánek. Na nohou jsme byly od šesti od rána někdy až pozdě do noci. Na pláži s drinkem v ruce jsme se teda fakt neválely.

Finále soutěže bylo, kulantně řečeno, hektické. Co se tam stalo?

Hlavní sponzor soutěže se snažil protlačit k vítězství Miss Mexiko, ale majitel Miss Global organizace to nedovolil. Vznikla hádka a sponzor nechal vypnout přenos.

Umíte si představit, že by během finále České Miss vystoupil některý ze sponzorů a začal na místě řešit svoji nespokojenost?

Neumím, pevně věřím, že u nás tohle funguje trochu jinak než v Mexiku. Zvládat emoce snad dokážeme lépe.

Kde jste tedy přebírala korunku a šerpu, jak to vyhlášení proběhlo? Dokonce jsem někde četl, že vás ocenili někde v zákulisí...

Nepřebírala jsem nic v zákulisí, ale normálně na stage. Ovšem až po vypnutí přenosu. Takže to lidi u nás nemohli vidět. Nicméně na YouTube korunovaci najít můžete, takže kdo tam nebyl, může se podívat na internet. Já už počítala, že soutěž skočila a šla jsem se převléct do svého oblečení. Vrátila jsem se pak zpátky na stage za maminkou a přítelem a pak už tam zůstala, protože se začlo vyhlašovat.

Mrzí vás, že jste si vše neužila komplet?

Mrzí mě to zpětně. V tu chvíli po šesti hodinách a neuvěřitelné únavě jsem si to nějak asi ani neuvědomovala. Až ráno mi to došlo, když jsem rozlepila oči a viděla na stole korunku s šerpou. Teprve tehdy jsem si řekla, wow, já to fakt dokázala. Překonala jsem sama sebe.

Je váš triumf potvrzením, že Češky jsou nejkrásnější na světě? Na konci loňského roku se už umístila Klára Vavrušková třetí na Miss Earth...

Věřím, že české ženy jsou velice krásné, ale světová soutěž není jen o kráse. Je to dřina, odříkání, trpělivost, respekt vůči ostatním a cizí jazyk. A taky o politice. Proto si cením, že se nám to s Klárkou letos povedlo, je to úžasný úspěch.

Plánujete teď odpočinek, vyrazíte třeba s partnerem někam na hory?

Až mi skončí první povinnosti u nás a než mi začnou první v zahraničí, tak určitě nějaký odpočinek plánujeme. Ale spíše u moře a v teple.

Mimochodem, váš přítel byl na finále Miss Global s vámi. Kdybyste se neumístila, také by si vzal mikrofon a protestoval by?

To by určitě neudělal. Je to inteligentní člověk. Proč by to měl dělat?

Myslíte, že vám vítězství na Miss Global nějak změní pracovní život, budou fíky tomu lepší nabídky?

Čeká mě rok cestování po celém světě, práce s charitou a spoustu práce. Pro mě jako modelku, která žila x let v zahraničí, to není velká změna. Ale těším se na spoustu nových příležitostí, zemí a lidi, které poznám. Jsem vděčná a šťastná.