Život Marka Ebena poznamenala smrt dcery i nehoda manželky, přesto exceluje jako vtipný moderátor

Kolik těžkostí a životních překážek musel překonat Marek Eben (a nejen on, ale i jeho žena Markéta)? Výčet by byl hodně dlouhý, ale důležitý je výsledek. Všemožné trable a kruté rány osudu se jistě podepsaly na jeho duši, přesto však zůstává pro nás – diváky – stále tím noblesním moderátorem s kapkou zábavného rebelantství.

Klobouk dolů před profesionalitou

Pokud si někdo zaslouží velkou poklonu, pak je to jistě bravurní moderátor Marek Eben. Jeho výkony s mikrofonem v ruce jsou pro mnohé nezapomenutelné, i když jsou mu v poslední době vyčítány některé „přešlapy“ proti stále sílící vlně korektnosti vůči menšinám, rasám, politickým směrům, sexuální orientaci a snad i barvám šatů. Jenomže právě i tahle drobná neposlušnost je na jeho projevu zábavná a většinou diváků přijímaná jako osvěžující. Je to zkrátka zábavný, inteligentní chlap, vždy plný dobré nálady. Zamyslel se ale někdo nad tím, kolik profesionality za takovou maskou musí někdy být?

Svatba, nemoc a krutá rána

Manželku Marka Ebena, krásnou herečku Markétu Fišerovou, si padesátníci pamatují třeba ze seriálu Třetí patro. Nádherná žena s milým projevem a energií na rozdávání se zamilovala do (Marek Eben snad promine) představitele Válečka z nesmrtelného seriálu Kamarádi. Tehdy už to samozřejmě byl pohledný mladý muž, student konzervatoře – stejně jako ona. Netrvalo dlouho, roce 1982 přišla svatba a všechno vypadalo růžově. Pak Markéta onemocněla – nejprve nešlo o nic vážného, dostala jen obyčejnou chřipku. Po ní ale přišel nález na plicích a další komplikace, z nichž se naštěstí dostala. Jen následné těhotenství přišlo asi příliš brzy, a tak se děvčátko Terezka narodilo v sedmém měsíci. Bohužel tehdy žila jen pár chvil. Nešťastní rodiče svoje jediné dítě pochovali jen několik dní po narození. Marek Eben i jeho žena tuhle krutou ránu osudu nesli samozřejmě velmi těžce.

Osudné šestadvacáté narozeniny

Ačkoliv by všichni jistě mladému páru přáli už jen štěstí a další děti, osud rozhodl jinak. Markéta právě slavila šestadvacáté narozeniny, když ji znenadání rozbolela hlava tak, že to bylo k nevydržení. Zanedlouho upadla do kómatu, z něhož se vzbudila až po šesti týdnech – ochrnutá v obličeji i po těle. Následovaly rehabilitace a postupný návrat na svět, i když na vozíčku. K herectví ani samostatnému životu se již ale vrátit nemohla. Veškerá tíha takového života tak padla právě na jejího manžela. Ten podle svědectví i vlastních slov nikdy nezvažoval jiné řešení, než že se o svoji manželku zkrátka postará, jak nejlépe to jen půjde. A co sám sobě slíbil, to také dodržuje.

Z Prahy ke Karlovým Varům

Kvůli pohodlí a klidu Markéty nakonec manželé odešli z Prahy ke Karlovým Varům. Nejprve žili v bytě, ale ten byl až ve čtvrtém podlaží a zkouška povodněmi v roce 2002 ukázala, že to není nejlepší řešení. Jakmile přestal fungovat výtah, zůstala Markéta uvězněná v bytě. Proto se rozhodli k dalšímu velkému kroku a dnes žijí v domku nedaleko od našeho hlavního lázeňského města. Marek Eben to tak má blízko ve chvíli, kdy každoročně moderuje akce tamního světoznámého filmového festivalu, ale do Prahy na StarDance bude muset i letos dojíždět.

Ze smrti dítěte se člověk nevzpamatuje

Přes všechna trápení, kterými si v životě Marek Eben prošel, se na svět dívá optimisticky. Prý je to i díky jeho ženě, která ani na vozíku neztrácí dobrou náladu a naději do dalších let. Jedno jej ale přece jen trápí, i když se svému smutku snaží čelit. Skutečnost, že s manželkou nemají potomka, na herce, hudebníka a moderátora dopadá zvláště v době svátků, které jsou s dětskou radostí nerozlučně spojené. O odchodu od Markéty k jiné ženě ale podle jeho přátel nikdy neuvažoval, svůj život bere takový, jaký je, i s jeho těžkostmi.

Myslí na diváky

Na jevišti se ale excelentní moderátor, hudebník a herec dokáže oprostit od všech starostí a předvést ten nejlepší výkon, pobavit diváky. „Přece jen lístek není úplně levný a když jdou dva lidi a zaplatí za to, aby vás mohli vidět, tak to už se musíte zatraceně snažit, aby šli domů spokojení,“ řekl v rozhovoru pro Čtidoma Marek Eben. Nejde přitom jen o koncerty bratrské kapely, ale o všechna jeho vystoupení. My se můžeme už teď těšit, že budeme Marka Ebena spolu s jeho moderátorskou kolegyní Terezou Kostkovou na podzim znovu vídat každý týden v soutěži StarDance v České televizi. Jak známe Marka Ebena, bude to i letos zážitek!

