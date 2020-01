Prokletí herce z Homolkových: Zničila ho závislost na alkoholu a prášcích, našli ho s rozraženou lebkou

František Husák byl jedním z nejtalentovanějších herců české kinematografie. František ale zpočátku vůbec nepřemýšlel nad tím, že by se stal hercem. Nejdříve totiž chtěl být horníkem. Husák se nesmazatelně zapsal do paměti lidí svojí rolí Ludánka z trilogie o rodině Homolkových. Nadaný herec měl ale své démony. Bojoval se závislotí na alkoholu a prášcích. František Husák zemřel předčasně v pětapadesáti letech za podivných okolností...

Hercem omylem?

František Husák se narodil v roce 1936 a snil o tom, že se jednou stane horníkem. Během učení si to ale rozmyslel a přešel na vojenskou školu. Po maturitě opět změnil své plány a rozhodl se, že se dá na dráhu doktora, ale bohužel se nezvládl dostat na medicínu.

Během vojenské služby začal hrát divadlo a nakonec se mu podařilo vystudovat pražskou DAMU. Herec František Husák má na svém konetě nespočet rolí, ale lidé si ho dodnes pamatují jako Ludánka z trilogie o rodině Homolkových.

Depresivní stavy léčil alkoholem

Ač byl František Husák považován za geniálního herce, nad démonem alkoholem se mu vyhrát nepodařilo. Herec celý život o sobě pochyboval a nezvládal kritiku. Když na něj přišly depresivní stavy, řešil je litry alkoholu. Jeho herečtí kolegové o něm v minulosti vypověděli, že si ani nepamatují, zda Husáka někdy viděli střízlivého.

Podle jejich slov Husáka nikdo neviděl pít třeba celé odpoledne, ale večer mohl sotva chodit. Alkohol schovával velmi důmyslně. Jednou našli jeho kolegové schovanou láhev vodky v nádobě na splachování. Herec navíc kombinoval alkohol s prášky, což je doslova smrtící kombinace. Několikrát se snažil z alkoholismu léčit, ale nikdy se mu to nepodařilo.

Probral se tři dny před smrtí

Smrt Františka Husáka zůstala navždy nevyřešená. 13. února 1991 našli herečtí kolegové před hospodou v pražských Ďáblicích ležícího bezvládného Františka. Všichni si mysleli, že to Husák opět přehnal s alkoholem a donesli ho domů k jeho mamince. Tentokrát bylo ale všechno jinak. Herec upadl do bezvědomí. Sanitka ho odváží do nemocnice až druhý den ráno.

Doktoři zjišťují, že došlo k vážnému poranění hlavy spojené s krvácením do mozku. Osm měsíců bojoval František Husák o svůj život. Kdyby ho do nemocnice dopravili včas, mohl žít. Tři dny před svojí smrtí se probral, ale na nohy se už nepostavil. 8. listopadu 1991 v pětapadesáti letech umírá.