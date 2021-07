Babišův dopis voličům, který podle něj není kampaň, končí v koši. Lidé mu vzkazují dost husté věci

V době, kdy na jižní Moravě stále řeší následky ničivého tornáda, lidem po celé republice ve schránkách "přistál" dopis od Andreje Babiše. Prý soukromý. Přesto se v něm píše o tom, co vláda dokázala. „Přál bych si, abyste na moji vládu vzpomínali jako na tu vládu, která čtyři roky makala a splnila to, co slíbila,“ píše se například v dopise "perem" premiéra.

ANO odmítá hrát fér

Že jsou v říjnu volby, je asi náhoda. „Andrej Babiš rozeslal 3 měsíce před volbami do domácností volební dopis. Stálo to 6 milionů, jak řekl ve sněmovně. Prý to není kampaň. Ale politické strany mají být transparentní a náklady započítávat do limitu. ANO prostě odmítá hrát fér,“ napsal si na Twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Přidali se i další politici jako napříkld europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský: „Chápu teda správně, že Andrej Babiš rozeslal dopis o tom, jak je ANO úžasný, jak zvládl koronavirus, tornádo, veřejné rozpočty a všechno kolem. Stálo to šest milionů, ale kampaň to není?! A ještě k tomu mu to lidi nežerou jak jeho poslední knížku O čem sní, když spí?“

Pavel Novotný (ODS): „Všichni víme, že Andrej tam nasype nad rámec povolených (tuším) 90 milionů bokem pro sychr ještě cca půl miliardy, podle mě ten dopis půjde ještě dvakrát za dalších dvanáct.“

Nečetl jsem, nechci zvracet

Pro klid pana Zdechovského a dalších je třeba říct, že spousta občanů to opravdu "nežere". I proto si zřejmě Andrej Babiš ve Sněmovně stěžoval, že dopis často končí v kontejnerech. „Dělá-li to distributor, je to hloupost, pokud občané, je to moudrost,“ glosoval to s úsměvem poslanec ODS Jan Skopeček.

Informace o "sabotáži" distributora nemáme informace, od některých lidí jsme se ale dozvěděli, že oni dopis do koše opravdu hodili. „Tenhle klaun musí od válu. Nečetl jsem, co psal. Jsem po jídle, bylo dobré a nechce se mi zvracet,“ řekl Čtidoma.cz Petr Záhora z Prahy. Podle zjištění našeho webu to není ojedinělý případ.

Jak jste s dopisem naložili?

V rámci bleskové ankety jsme položili tuto otázku: Měl(a) jste ve schránce osobní dopis Andreje Babiše a jak jste s ním naložil(a)?

Marek Kratochvíl (Praha): Ano, měl. Přečetl jsem si ho, zasmál se lidské hlouposti a vyhodil ho do koše.

Ivana Hovorková (Pelhřimov): Nevím, letáky a podobné nesmysly okamžitě vyhazuju.

David Horák (Jihlava): Byl ve schránce. Ale nečetl jsem si ho, šel rovnou do koše. Toho pána fakt nemusím za to, kam tuhle zemi dovedl.

Dana Novotná (Karviná): Ano, přečetla jsem si ho. Myslím, že pan Babiš by měl ještě dostat šanci. Koronavirus zvládl, reakce na tornádo se mu nepovedla, ale kdo nedělá chyby?

Karel Martínek (Kutná Hora): Kolik za to dal? 6 mega? Proč to neposlal na Moravu? Je to jen pozér, žádný dopis to nezmění.

Daniel Krátký (Plzeň): Ve schránce byl, žena říkala, že ho četla a pak jí bylo špatně. Asi z jídla. Já ho viděl až ve chvíli, když jsem vysypával koš.

Denisa Táborská (Havířov): Četla jsem ho, panu Babišovi fandím. Je to konečně člověk, co nemyslí jen na sebe. I když dělá chyby, přizná je a nebojí se říkat pravdu.

Eduard Drábek (Praha): Nechtějte mě rozesmát! Tyhle žvásty může číst jen duševní mrzák. Lépe řečeno věřit jim. Chápu, že někdo může i tohle nedopatřením přečíst.

Tamara Nováková (Brno): Asi takhle. Jestli ho jednou dostanu pod ruku, dostane flákanec. S dopisem si můžete vytřít...víte co.

Jan Procházka (Opava): Hnutí ANO nemusím. Pana Babiše také ne, dopis jsem četl. Něco asi udělal pro zemi. Volit ho nejspíš nebudu, ale ještě nevím.

