Babišův klon. Ze strachu o bezpečnost se stal skvělý politický tah

Jistě to znáte z filmu Jára Cimrman ležící, spící. Každý velký státník potřebuje dvojníka, a to hlavně kvůli vlastní bezpečnosti. Mocný politik je na očích veřejnosti denně a nikdy nevíte, co se může stát. Andrej Babiš o sobě rád prohlašuje, jak tvrdě pracuje a kolik míst v republice navštíví. Bezesporu tato slova naplňuje, jen je v tom jeden háček.

/SATIRA S NADHLEDEM/ „Trvalo to dlouho, ale přece se našel,” sdělil v kavárně jeden z bývalých spolupracovníků PR týmu Andreje Babiše, který pomáhal zlepšovat obraz premiéra na sociálních sítích. „S nadšenýma a loajálníma brigádníkama jsme projeli snad celý Slovensko, ale našel se. Nejdřív jsem měl pocit, že jde čistě jenom o dvojníka, který Andreje občas zaskočí, aby si odpočinul nebo byl v bezpečí, pak se to ale zvrhlo,” dodal zdroj, který nechtěl být jmenován. O co jde?

Jedinečný Babiš

„Když jsme dostali za úkol, aby se Babišův dvojník začal učit mluvit podle Andreje, aby mohl do Sněmovny, začalo mi to připadat trošku ujetý,” pokračoval muž, jehož nadřízeným byl několik let i Marek Prchal. „Je něco jiného, když za někoho píšeš nekonečný statusy na Facebooku. Jít do Sněmovny a normálně se tam hádat, aniž by jsi to byl ty?”

Šokující odhalení však není vůbec ničím, co by nás mělo v kontextu kariéry Andreje Babiše překvapit. Naopak se můžeme divit tomu, že s něčím podobným vyrukoval až teď. Čas je pro něj nejcennější komodita, o účasti ve Sněmovně hovoří jako o něčem zcela zbytečném.

Navíc, když se něco stane, Babiš rychle peláší na druhý konec republiky, aby si udělal slušné politické PR. Střelba v Ostravě, vyhořelé sociální zařízení, koronavirus na letišti, syslové na kopci, zácpa na D1, s Jágrem v šatně na hokeji, u skartovačky v Čapím hnízdě, ve Švýcarsku za synem, na Krymu za synem, no Andrej Babiš umí být za krátký čas na hodně místech.

Existence dvojníka, který údajně s velkým hereckým talentem převzal gestikulaci, rétoriku i péči o rodinu, mnohé vysvětluje. Nabízí se však otázka: Není jich ještě víc?

Babišovy klony

Není tajemství, že Andrej Babiš a jeho Agrofert investuje velké peníze do nových technologií ve zdravotnickém oboru. Mnohé by však mohlo překvapit, že velká část peněz míří na přísně tajné projekty, které vytváří úzký tým z Akademie věd. O co jde?

Mezi vědci se proslýchá, že v laboratoři nedaleko za Prahou se klonují ovce. Spekulace, která nemá reálné podklady v podobě důkazů, je však zajímavý startovací můstek k přemýšlení. Proč by Andrej Babiš investoval do projektu klonování? Odpovědí se nabízí hned několik. Naučit dvojníka býti Babišem zabere více času a není jisté, zda se v jednu chvíli nerozhodne s celým příběhem vyjít na veřejnost. Klon by podobné ambice mít nemusel.

Prostě by byl dalším Babišem. Premiér by tak mohl být úplně všude a problémy by řešil hned na několika místech. Pokud by se mu podařilo prosadit zákon a legalizoval by klonování lidí, klidně by celá vláda mohla být složena pouze z Andreje Babiše.

Druhá otázka je však mnohem děsivější. Neklonuje Andrej Babiš náhodou i svoje věrné voliče? Pokud ano, tak se dalo s klidem říct, že si vytváří nové stádo oveček. Dozvíme se někdy celou pravdu?